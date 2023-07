Come accade ogni estate, il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia va in vacanza e lascia il posto a Paperissima Sprint. Anch’esso, come tutti i programmi nati da una geniale intuizione di Antonio Ricci, trova largo consenso fra il pubblico e ci farà divertire fino a Settembre mostrandoci papere e situazioni esilaranti.

Non possono mancare, come di consuetudine, le veline-conduttrici, una mora e l’altra bionda, che affiancheranno Vittorio Brumotti e l’immancabile Gabibbo. Conosciamo meglio la mora Marcia Thereza Araujo Barros.

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros: biografia essenziale, lavoro e vita privata

Marcia Thereza Araujo Barros è nata l’8 Febbraio del 1999 a Maceiò, in Brasile, e di professione fa la modella. Dopo aver fatto parte della trasmissione nella scorsa edizione, la giovane è stata riconfermata a Paperissima Sprint 2023 per affiancare la bionda Valentina Corradi.

Nel 2009, a soli 10 anni, in seguito alla separazione dei genitori Marcia Thereza si è trasferita in italia con la mamma e nel nostro Paese ha studiato fino alla maturità. Oggi è una modella affermata e un volto tv, nota per aver sostituito Cosmary Fasanelli come velina di Striscia la Notizia e per aver co-condotto Paperissima Sprint 2022. Quest’anno torna nel programma che l’ha fatta conoscere al fianco di Vittorio Brumotti, il Gabibbo e Valentina Corradi.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che la giovane è fidanzata da circa 4 anni con Jacopo Balladelli, che sembra lavori anche lui nel mondo della moda.

Profilo Instagram e curiosità

Marcia Thereza Araujo Barros è seguita al momento da circa 20000 followers sul suo profilo instagram, dove posta sia immagini professionali che private, molte delle quali con il fidanzato.

Ecco qualche curiosità sul suo conto: