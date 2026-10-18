Lorenzo Salvetti è Diego Armando Maradona nel musical ‘Maradona El Diego – Prima della leggenda c’era il sogno di un bambino‘. Il vincitore della 25esima edizione di Amici sarà il protagonista di un nuovo spettacolo dedicato al pibe de oro. Scopriamo insieme da quando sarà possibile vederlo e ascoltarlo.

Lorenzo Salvetti è Maradona in un musical

Si dovrà attendere il prossimo anno, febbraio 2027 per la precisione, per la prima data di ‘Maradona El Diego – Prima della leggenda c’era il sogno di un bambino‘. Il musical è tratto dal libro “L’Avvocato del D10S” di Angelo Pisani e vuole raccontare l’uomo prima del calciatore. Un racconto umano che mostra, oltre il suo talento, le cadute e i successi che lo hanno portato a vincere il primo scudetto con il Napoli.

A cent’anni dalla fondazione del club e a quarant’anni dei Mondiali di Messico ’86, culminati con la vittoria dell’Argentina e segnati dal goal della “Mano de Dios”, si è scelto di dare il via a questo progetto teatrale.

Nel ruolo di Maradona ci sarà Lorenzo Salvetti presente alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta al Maschio Angioino di Napoli insieme all’avvocato Pisani e all’ex capitano azzurro Bruscolotti. Ufficializzata nel cast anche l’attrice Alice Servetti. La prima nazionale di ‘Maradona El Diego‘ è fissata per il 24 febbraio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli. Al termine della tournee teatrale sono in programma due serate evento al Teatro Nuovo di Verona l’8 e 9 maggio 2027, città natale di Salvetti.

Alcune info sul musical

‘Maradona El Diego – Prima della leggenda c’era il sogno di un bambino‘ è prodotto da Patagonia Group, i testi sono di Manolo Del Grosso, le musiche del Maestro Andrea Calandrini mentre le coreografie di Daniela Schiavone. La messa in scena prevede infatti un cast composto da oltre 30 elementi tra cui cantanti, ballerini e performer.

Il primo regista dello spettacolo è lo svedese Bryan Stevenson.