Il legame tra Mara Venier e Domenica In è indissolubile. La regina della domenica è pronta a battere ogni record di conduzioni a Domenica In. L’anno prossimo sarà al timone della quattordicesima edizione del programma domenicale di Rai 1, superando Pippo Baudo che ne ha condotte 13. E quando qualcuno le parla di pensione, lei giustamente risponde: “Col ca**o (ride, ndr). Faccio un’altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro. Ho tante offerte. Magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Voglio divertirmi ancora”.

Mara Venier: il sogno di intervistare il Papa Francesco

Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per Mara Venier. Anni che hanno cambiato la sua carriera. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, la conduttrice ha raccontato i suoi sogni e parlando di questi ultimi due anni di Domenica In dove il Covid ha fatto da protagonista, ha dichiarato: “Quando è scoppiata la pandemia, senza vaccini, ho avuto paura. Nel pieno della bufera ho chiamato il direttore di Rai1 Stefano Coletta e gli ho detto che mio marito ha un enfisema polmonare e io ho una certa età. E non sarei andata in onda, cosa che per una domenica ho fatto. Il giorno dopo, lunedì, Coletta e Salini mi dicono: ‘Rispettiamo le tue paure e non possiamo obbligarti ad andare avanti, ma sappi che nessuno in questo momento può parlare alla pancia delle persone come te. In questo momento non sei solo la conduttrice Mara Venier, sei la Rai. Pensaci'”.

La scelta di tornare al suo posto per amore del pubblico

Le parole dei due dirigenti Rai hanno cambiato il corso delle cose, e Mara Venier è tornata alla guida di Domenica In in pieno lockdown, per raccontare un avvenimento, che ha segnato il mondo intero. “Durante le pause pubblicitarie non facevo altro che piangere. Tutto questo, però, ha cambiato la mia carriera. Rischiando per mesi, come tanti altri, ho guadagnato una credibilità che prima non avevo. Sentivo che dovevo restituire qualcosa al pubblico che mi ha dato tutto quello che sono. Ho iniziato a occuparmi della guerra in Ucraina con Monica Maggioni e Alberto Matano per lo stesso motivo” – Ha raccontato la conduttrice.

Mara Venier: l’allontanamento dalla Rai e la mano tesa di Maria De Filippi

Mara Venier, colei che nel 2016 era stata messa alla porta dai vertici Rai, ancora una volta ha salvato le sorti di un programma che sembra non invecchiare mai, e questo è anche grazie a lei. Un periodo difficile quello dell’allontanamento dalla Rai per la conduttrice, che ha trovato una mano tesa solo da Maria De Filippi che la volle al suo fianco sostenendola e aiutandola.

Il periodo difficile e l’amicizia di Alberto Matano

Mara racconta di essere caduta tante volte e di essersi sempre rialzata da sola. Momenti di difficoltà dove pochi amici ci sono stati veramente, tra questi Gianni Dei e il giornalista Alberto Matano: “Sono caduta tante volte e mi sono sempre rialzata da sola, anche dopo un periodo di depressione. L’ho superato col dolore. Dopo un po’ neanche i farmaci mi aiutavano. Parlo di cose serie, ovviamente. Non di problemucci professionali. I motivi? Il lungo e penoso percorso di mia mamma con l’Alzheimer, la perdita del figlio di 5 mesi che aspettavo da Renzo, la morte del mio migliore amico Gianni Dei, la persona che c’è sempre stata. Così come adesso ce n’è un’altra: Alberto Matano. La mia vita mi ha regalato una grandissima amicizia”.

Il sogno di Mara Venier? Intervistare Papa Francesco

Mara ha un sogno da realizzare, quello di intervistare Papa Francesco. “Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata e gli ho detto: ‘Santità, sono abituata a parlare a milioni di persone, ma davanti a lei mi si piegano le gambe’. Lui ha scherzato con me sugli acciacchi – suoi e miei – un’infiltrazione al ginocchio, la sciatica” – Racconta la Venier nell’intervista.

L’amica Alessia Marcuzzi scelta da lei come sua possibile erede a Domenica In

La conferma di Mara Venier alla guida anche della prossima stagione di Domenica In, allontana le voci su un cambio della guardia. Ma lei un’idea su chi potrebbe prendere il suo posto a Domenica In ce l’ha: “Alessia Marcuzzi sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma”.

Sicuramente quando lascerà Domenica In ci saranno altre offerte, come quelle a quanto pare già arrivate da De Filippi e Mara Maionchi tutte all’insegna del divertimento, ha assicurato la Venier.