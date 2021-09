Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, il programma campione d’ascolti della domenica di Rai1 condotto da Mara Venier. La zia più amata dagli italiani alla vigilia del suo debutto ha rilasciato una lunga intervista dalle pagine de Il Corriere della Sera in cui ha rivelato alcuni retroscena legati al suo programma del cuore.

Mara Venier: “penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”

Mara Venier e Domenica In. Un’accoppiata che si conferma vincente dopo 13 edizioni che hanno fatto sempre ascolti record conquistando critica e pubblico. Eppure la zia Mara, come viene chiamata dai suoi fan, annuncia dalle pagine de Il Corriere della Sera che questa sarà l’ultima edizione.

“Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In” – precisa la Venier, ma è difficile crederle visto che anche lo scorso anno aveva annunciato il suo addio allo storico programma di Rai. La stessa conduttrice, infatti, ironizza dicendo: “è così dalla prima edizione, nata per gioco… pensavo: faccio questa esperienza tanto poi non la condurrò più“. A forza di dirlo però la zia Mara sono 13 anni che è al timone del programma della domenica pomeriggio di Rai1 registrando sempre ascolti record e stracciando la concorrenza.

Proprio quest’anno festeggia 13 anni, un traguardo importante che la Venier condivide con Pippo Baudo: “arrivo a pareggiare con il grande Pippo. È un traguardo e inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione“.

Mara Venier: “Domenica In mi ha tolto un amore”

“E sono ancora qua…e già”. Mara Venier è ancora la padrona di casa di “Domenica In”, il contenitore pomeridiano di successo della domenica di Rai1. Inutile negarlo “Domenica In” è Mara Venier. Impossibile pensare ad una sostituta: il programma è da sempre nelle corde e nel cuore della popolare conduttrice veneziana che con la sua simpatia, ironia, delicatezza e sincerità ha saputo conquistarsi l’affetto trasversale di tutto il pubblico.

Un successo senza precedenti che l’ha trasformata nella zia d’Italia, ma anche nell’amica della porta accanto. Eppure proprio la Venier dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando di questo programma a cui è tanto legato ha confessato:

Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più.

Di chi si tratta? Possibile che questo amore sia proprio Renzo Arbore? Del resto la Venier non ha mai nascosto che fu proprio il grandissimo showman a consigliarle di condurre Domenica In. Proprio al Corriere ha ricordato come è andata:

Di solito cucinava lui a casa, io ero la sua aiutante… pelavo le patate, tagliavo la cipolla, cose così. Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: “Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta”. È stato il suo unico consiglio.

La Venier ha poi ricordato anche il collega ed amico Fabrizio Frizzi fondamentale al suo debutto: “mi ha dato una spinta da dietro le quinte per farmi entrare in scena“. Infine un ringraziamento speciale al produttore De Andreis che da sempre ha creduto in lei affidandole la prima edizione di Domenica In. Eppure anche la conduttrice ha vissuto momenti di crisi e difficoltà, momenti in cui sembrava tutto finito. “Ho avuto tante vite e diverse, ma sono sempre stata una donna libera” – ha dichiarato la Venier che ha concluso dicendo – “nelle scelte uso poca testa e tanto cuore. Resto una hippie che vive d’istinto“. E il cuore vince sempre!