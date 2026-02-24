Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Dopo Duemilaminuti, presentato in gara nel 2023 durante la 73ª edizione del Festival, la cantautrice romana è pronta di nuovo a salire sul palco dell’Ariston. Di seguito, il testo del brano Le cose che non sai di me e il suo significato.

Mara Sattei, il testo di Le cose che non sai di me

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra semplice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarli mai

È tutto ciò che non ho fatto mai

È vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura

E mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande, forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre.

Mara Sattei, il significato del brano Le cose che non sai di me

Classe 1995, Mara Sattei è una giovane cantautrice che ha già conquistato una appassionata schiera di fan. Anche questa volta, il brano che porta al Festival è romantico ed emozionante. Le cose che non sai di me racconta infatti la sua storia d’amore. L’artista, quest’anno, convolerà a nozze con Alessandro Donadei, che è anche tra gli autori del brano. La parte musicale è, inoltre, scritta anche dal fratello di Sara, Davide Mattei, in arte Thasup, rapper e producer.

Sattei torna a Sanremo, le parole della cantautrice

L’artista si prepara quindi, per la seconda volta, a tornare nuovamente su uno dei palchi più famosi italiani. La sua canzone è già pronta ad emozionare il pubblico. Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo. Non vedo l’ora di portarlo sul palco dell’Ariston. È nata durante una sessione in studio, non avevamo aspettative ed è venuta fuori una magia. È un brano sincero, accogliente e molto dolce.”

Dopo Duemilaminuti, brano del 2023 scritto per lei da Damiano David dei Måneskin, Le cose che non sai di me segna un passaggio importante. È, infatti, il suo primo testo a Sanremo firmato anche dalla sua penna. “Questo brano mi presenta anche come cantautrice, perché nel mio primo Sanremo, sono venuta con un brano bellissimo scritto da Damiano e oggi sono felice di essere qui con un brano che presenti la mia scrittura”.

Come si legge anche già dal testo, Le cose che non sai di me racconta quindi una storia d’amore autentica. Tra quotidianità e piccole scelte giornaliere, il brano è destinato a scaldare il cuore degli spettatori e ascoltatori.