Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Dopo Duemilaminuti, presentato in gara nel 2023 durante la 73ª edizione del Festival, la cantautrice romana è pronta di nuovo a salire sul palco dell’Ariston. Di seguito, il testo del brano Le cose che non sai di me e il suo significato.
Mara Sattei, il testo di Le cose che non sai di me
Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra semplice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarli mai
È tutto ciò che non ho fatto mai
È vivere la vita come vuoi
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura
E mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande, forse
Tu resta qui
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre.
Mara Sattei, il significato del brano Le cose che non sai di me
Classe 1995, Mara Sattei è una giovane cantautrice che ha già conquistato una appassionata schiera di fan. Anche questa volta, il brano che porta al Festival è romantico ed emozionante. Le cose che non sai di me racconta infatti la sua storia d’amore. L’artista, quest’anno, convolerà a nozze con Alessandro Donadei, che è anche tra gli autori del brano. La parte musicale è, inoltre, scritta anche dal fratello di Sara, Davide Mattei, in arte Thasup, rapper e producer.
Sattei torna a Sanremo, le parole della cantautrice
L’artista si prepara quindi, per la seconda volta, a tornare nuovamente su uno dei palchi più famosi italiani. La sua canzone è già pronta ad emozionare il pubblico. Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo. Non vedo l’ora di portarlo sul palco dell’Ariston. È nata durante una sessione in studio, non avevamo aspettative ed è venuta fuori una magia. È un brano sincero, accogliente e molto dolce.”
Dopo Duemilaminuti, brano del 2023 scritto per lei da Damiano David dei Måneskin, Le cose che non sai di me segna un passaggio importante. È, infatti, il suo primo testo a Sanremo firmato anche dalla sua penna. “Questo brano mi presenta anche come cantautrice, perché nel mio primo Sanremo, sono venuta con un brano bellissimo scritto da Damiano e oggi sono felice di essere qui con un brano che presenti la mia scrittura”.
Come si legge anche già dal testo, Le cose che non sai di me racconta quindi una storia d’amore autentica. Tra quotidianità e piccole scelte giornaliere, il brano è destinato a scaldare il cuore degli spettatori e ascoltatori.