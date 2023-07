Manuela Arcuri torna a recitare per la Rai nella nuova serie tv “La Donna della Seconda Repubblica” in programma nella primavera 2024. Ecco le prime anticipazioni sulla serie tv che vede protagonista Manuela Arcuri.

Manuela Arcuri, nuova serie tv per la Rai: “saranno quattro puntate”

Tra le novità dei prossimi Palinsesti Rai 2023-2024 c’è anche il ritorno di Manuela Arcuri. L’attrice romana torna all’azienda di Viale Mazzini dopo 5 anni d’assenza. La sua ultima volta in Rai, infatti, risale alla sua partecipazione nel dance show “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. Nel 2024 la Arcuri sarà protagonista della nuova serie tv dal titolo provvisorio “La donna della seconda repubblica” trasmessa in primavera in prima serata su Rai1.

Proprio la Arcuri ha rivelato le prime anticipazioni sul nuovo progetto televisivo in onda prossimamente su Rai1 dalle pagine del Il Giornale:

E una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024. Titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica. E’ la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica.

Manuela Arcuri torna protagonista in una serie tv dopo “Pupetta – Il Coraggio e la Passione”

A distanza di dieci anni Manuela Arcuri torna a recitare in un nuovo progetto televisivo. Era il 2013 quando su Canale 5 andava in onda “Pupetta – Il Coraggio e la Passione“, la miniserie televisiva italiana diretta da Luciano Odorisio. Esclusa la piccola parentesi per il sequel de Il Bello delle Donne nel 2017, l’attrice e showgirl romana torna protagonista su Rai1 con la nuova serie tv “La Donna della Seconda Repubblica” in onda nella primavera 2024. Si tratta di un gradito ritorno in Rai dopo l’esperienza del 2005 nella miniserie “Regina dei Fiori“.