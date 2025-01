In un intervento sui social e a grande sorpresa dei fan, Manuel Bortuzzo si mostra di nuovo in piedi, dopo il suo debutto al Grande Fratello Vip registrato sulla sedia a rotelle.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sorprende i fan: virali sono le immagini del nuotatore in piedi

Una nuova apparizione finita trai trend di discussione, sui social, potrebbe sembrare la realizzazione del grande sogno di Manuel Bortuzzo, ma il nuotatore non é tornato a camminare.

Ed è il campione paralimpico a fare chiarezza sulla sua attuale condizione fisica, dopo le ultime immagini di sé postate su Instagram con lui in piedi nella sua cucina, che accendono la speranza dei fan su una guarigione di Manuel Bortuzzo e la sua ripresa a camminare. Il nuotatore ha conquistato il cuore dei fan rendendo la sua “disabilità” un esempio di “normalità” al debutto in TV da concorrente al Grande Fratello Vip 6, registrato su una sedia a rotelle dopo la sparatoria subita per scambio di persona. Nella Casa del GF Vip, il giovane si è reso protagonista di una travolgente lovestory avviata sotto i riflettori con la principessa etiope Lulù Selassié, ma che è poi finita male in una recente rottura tra i due.

“Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95“, ha scritto il nuotatore a corredo delle immagini in cui riesce a toccare una trave del soffitto della sua casa, mostrandosi in piedi e senza la sua sedia a rotelle. E non mancano i messaggi di sorpresa dei follower che accolgono entusiasti le nuove immagini di Manuel, nella speranza di vederlo camminare: “Complimenti davvero. Fosse la volta buona per ritornare a camminare. Mai dire mai. Te lo auguro con tutto il cuore”; si legge tra i messaggi degli internauti destinati sui social, all’ex Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo fa chiarezza sulle sue condizioni

Nel frattempo, Manuel Bortuzzo tiene a chiarire la verità sulle sue attuali condizioni di disabilità, e anche sul come e il perché fosse in piedi nelle sue ultime immagini finite virali nel web:

“Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza”.

La speranza dell’ex gieffino

Il nuotatore continua a nutrire la speranza di poter riottenere la mobilità degli arti inferiori, dopo la sparatoria che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle:

“Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre”, aggiunge nella sua testimonianza.

Tuttavia, la scorsa estate 2024, Bortuzzo è riuscito a coronare un altro grande sogno, vincendo la medaglia di bronzo nei 100 metri rana categoria SB4. L’incidente che lo ha costretto a vivere su una sedie a rotelle avveniva quando lui aveva 19 anni e si era da poco trasferito a Roma per inseguire il sogno di diventare un atleta olimpico. Lo sportivo veniva sparato, da un colpo di pistola nel mezzo di un’aggressione nella periferia romana. Un agguato che ha provocato una lesione al midollo per Bortuzzo, costringendolo a muoversi su una sedia a rotelle. I due aggressori complici si sono detti colpevoli di una sparatoria commessa per un erroneo scambio di persona, ai danni di Manuel Bortuzzo.