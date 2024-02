Maninni canta Spettacolare a Sanremo 2024. Ecco il testo della canzone e il significato del brano. Da Amici di Maria De Filippi al palco dell’Ariston per il Festival della Canzone italiana il passo sembra breve. Eppure, al contrario di altri colleghi che provengono dal talent di Canale 5, Alessio Mininni, questo il suo vero nome, ha dovuto lavorare più duramente. Il suo successo non è scoppiato si da subito come è accaduto a: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Angelina Mango o Sangiovanni. In molti si aspettano tanto da lui e altri gli augurano di ottenere ciò che desidera e ‘raggiungere’ gli altri colleghi. Per questo motivo gli occhi di tutti sono puntati ancor più su di lui. Come se la caverà?

Maninni canta Spettacolare: il significato del brano

Quale è il significato del brano che Maninni canta a Sanremo 2024? La canzone parla dell’artista e di come la vita a volte sia dura e difficile da affrontare. Ci sono giornate “bastarde” in cui si vede tutto nero e sembra di non farcela, poi, però, si riacquista la forza e si torna a giocare a scacchi per vivere appieno ogni singolo secondo.

Il brano è una ballade romantica che per Maninni ha il sapore di casa sua. Oltre a raccontarci il suo io interiore, i suoi pensieri e le sue preoccupazioni, permette a chi l’ascolta di identificarsi e di sentirsi rappresentato al meglio. A tutti capitano giornate no, a tutti succede di non aver la forza di reagire.

Maninni con “Spettacolare” sul Palco dell’Ariston: il testo del brano

Ecco il testo della canzone di Maninni a Sanremo 2024:

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Alessio Mininni su Instagram: l’annuncio per il post Sanremo

Che farà Maninni dopo Sanremo 2024? Comunque vada i suoi fan lo potranno vedere in giro per l’Italia grazie al tour già organizzato e che non gli lascerà nemmeno lo spazio per rifiatare. Le date sono state annunciate sul suo Instagram.