All’indomani della vittoria dei Maneskin dell’Eurovision Song Contest piovono critiche che fanno accapponare la pelle. Non ci riferiamo a quelle della stampa francese che ha accusato il frontman della band romana, Damiano David di aver sniffato cocaina in mondo visione (il che è ridicolo anche solo pensarlo!) ora ci pensa la tv Bielorussa ad attaccare i quattro bravissimi rockettari.

I vincitori si Sanremo 2021 e della più grande manifestazione musicale come l’Eurovision Song Contest hanno conquistato tutto il mondo. Tutti sono pazzi di loro e la loro “Zitti e Buoni” è nei primi posti della global chart di Spotify. Insomma il successo per questi quattro straordinari ragazzi è meritato a 360 gradi tranne che per la tv Bielorussa, che in un programma li ha etichettati come “pervertiti”, “degenerati”, “spazzatura che sa di AIDS” e pure “omosessuali”. Ora che essere omosessuali fosse un peccato o un’offesa è qualcosa che non si può né leggere né sentire nel 2021. Sanguinano occhi e orecchie al solo pensiero figuriamoci ascoltare certe parole da un conduttore tv che definisce i nostri ragazzi pervertiti e degenerati.

Tuttavia, il luogo comune, il clichè “Sesso, Droga e Rock’n’Roll” è quanto di più lontano da questi ragazzi. Almeno per la droga è stato comprovato con tanto di test negativo, fornito spontaneamente da Damiano David. Quanto alla perversione a cui accenna la tv Bielorussa, ci pare che il “peccato e la perversione” sono più nelle loro parole che nelle pose e negli atteggiamenti di questi ragazzi che sostanzialmente giocano con il look, il trucco e le pose aggressive.

A riportare questo spaccato di orrenda televisione a nostro avviso da denuncia è stato il profilo del partito politico +Europa, che ha così commentato:

“Sono da far accapponare la pelle le parole della tv Bielorussa CTV, filo Lukashenko, nei confronti dei vincitori dell’Eurovision Song Contest, gli italiani Maneskin. Parole pronunciate domenica, proprio mentre il mondo aveva gli occhi puntati su Minsk per l’intollerabile dirottamento del volo Ryanair che ha portato all’arresto del giornalista Protasevich. Un altro attacco al mondo libero e all’Europa che non possiamo tollerare. Ringraziamo L’Associazione Bielorussi in Italia @supolka.italia che ha diffuso questo video e che conferma ancora di più quale sia la parte giusta in cui stare“.

“Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia. Preferiamo la dittatura, tutto il mondo sprofonderà nell’abisso, ma la Bielorussa rimarrà un’isola della libertà!!”

Queste le parole che fanno veramente vomitare, lo passiamo dire? Questi ragazzi piacciono in modo trasversale dai 14 agli ultra 60 anni e hanno convinto molte star della musica. Hanno ricevuto complimenti da artisti italiani e internazionali e questi della tv bielorussa si sono fatti un film tutto loro. E’ il caso di dire che sono fuori di testa, ma nel senso sbagliato, sbagliatissimo! E concludiamo con le parole di Damiano David sul suo concetto di musica e libertà:

«Per fare musica devi essere sincero, se c’è una maschera prima o poi viene giù. Per noi l’autenticità è fondamentale quanto la libertà di pensiero e di espressione. Poi portiamo avanti un discorso di uguaglianza, tolleranza, rispetto e quando possibile ci esponiamo per dare voce a chi non ha una cassa di risonanza come la nostra, ma magari ha argomenti più importanti. Per essere liberi bisogna fare in modo che anche gli altri siano liberi».

Questo video della vittoria dei Maneskin all’Eurovision lo dedichiamo alla tv Bielorussa