Una delle commedie di maggior successo del 1997 fu Mamma, ho preso il morbillo, seguito, anche se in gran parte scollegato da essi, dei famosissimi Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), due film record di incassi al botteghino. Proprio il successo di questi ultimi, sebbene più di pubblico che di critica, convinse i produttori e gli sceneggiatori ad aggiungere un ulteriore capitolo alla saga.

La novità più grande di Mamma, ho preso il morbillo rispetto alle pellicole precedenti, sta nell’assenza del biondo Macaulay Culkin nei panni del pestifero Kevin, in quanto l’attore, all’epoca poco più che un bambino, rifiutò il ruolo. La parte venne infine affidata all’altrettanto piccolo e talentuoso Alex D. Linz.

Mamma, ho preso il morbillo va in onda alle 21.20 di Giovedì 18 Gennaio su Italia Uno. Tutto quello che c’è da sapere a riguardo ve lo diciamo noi di seguito.

Mamma, ho preso il morbillo: la trama in breve e il cast

Alex Pruitt, un bambino di 8 anni, entra per caso in possesso di una macchinina giocattolo in cui, senza che lui ne sia al corrente, è nascosto un prezioso microchip rubato al Dipartimento della Difesa. I ladri, fortemente intenzionati a recuperare la refurtiva, aspettano che il piccolo resti a casa da solo per entrare in azione. Hanno fatto male i loro calcoli però, perché il furbissimo Alex non ha alcuna intenzione di perdersi d’animo.

Per quanto riguarda il cast, oltre all’irresistibile Alex D. Linz nel ruolo del protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Kevin Kilner, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, David Thornton, Haviland Morris ed una ancora giovanissima e poco conosciuta Scarlett Johansson (aveva solo 11 anni).

Le principali curiosità sul film

Mamma, ho preso il morbillo è un film di genere commedia del 1997 diretto da Raja Gonnell. Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto: