Ormai l’attesa è finita: dal 18 febbraio andranno in onda in prima serata i nuovi episodi di Makari serie comedy e crime con Claudio Gioè e Domenico Centamore ambientata in uno splendido angolo di Sicilia. Saranno tanti i colpi di scena di questa terza stagione: nella vita di Lamanna faranno capolino dal passato due ex fidanzate: Antonia e Serena. Intanto a Màkari è arrivato Giulio, amico del cuore ed ex amore di Suleima. È un ragazzo egocentrico e decisamente sexy, e Suleima decide che lei e Saverio lo ospiteranno. Lamanna diventerà però particolarmente geloso mentre anche Suleima si renderà conto del particolare fascino che Michela esercita sul compagno e storcerà il naso.

Intervista a Claudio Gioè e Domenico Centamore

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Claudio Gioè e Domenico Centamore. I due attori ci hanno anticipato qualcosa in più sull’evoluzione dei loro personaggi: “Si partirà da una situazione di assoluta tranquillità. Saverio e Suleima ormai vivono in casa insieme, lui vuole impegnarsi di più in una letteratura colta, vuole scrivere un romanzo distopico ambientato in Sicilia ma incontra lo sfavore del suo editore”, dice Claudio Gioè. Novità all’orizzonte dal punto di vista sentimentale per Piccionello, interpretato da Centamore: “Piccionello avrà tante gatte da pelare perché dal passato di Saverio e Suleima faranno capolino due ex che cercheranno di destabilizzare l’equilibrio di coppia. Nel frattempo però anche lui troverà l’amore”.

Per la prima volta, Claudio Gioè infiammerà il pubblico televisivo con una scena in particolare girata sotto la doccia: “Mi sono un po’ imbarazzato perché avevo un costume risicato. Mi sono divertito però a fare lo slow motion. La serie è costellata di queste scene ironiche, spensierate che sono uno degli ingredienti che il pubblico gradisce di più”.

L’accoppiata vincente di Makari è sicuramente quella di Lamanna e Piccionello. I due sono più che amici, sono fratelli. Lamanna e Piccionello condividono avventure, si scontrano e litigano, ma poi fanno pace: proprio come le migliori delle coppie: “Io e Lamanna siamo come Starsky e Hutch”, dice Centamore. Intanto Claudio Gioè ci assicura di non avere alcuna intenzione di abbandonare la serie, arrivata già alla terza stagione: “A me non è capitato di annoiarmi. Eravamo molto eccitati all’idea di raccontare le nuove avventure ed è ormai diverso anche il modo in cui l’affrontiamo. Una volta presa confidenza con i personaggi ci si può concentrare di più su alcuni aspetti. Alcune scene tra me e Piccionello sono nate spontaneamente, frutto dell’improvvisazione”.