Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda su Italia 1, Stefano Corti ha messo in scena un esperimento curioso e provocatorio insieme all’influencer Maika. L’idea era semplice ma pungente: verificare se, tra i numerosi personaggi famosi con cui la ragazza ha interagito negli ultimi tempi – tutti ufficialmente sposati o fidanzati – qualcuno avesse ceduto alla tentazione, lasciandosi andare a un flirt.

Maika Randazzo aiuta Stefano Corti nella sua indagine chiamata “Occhi spakkanti” (a Le Iene)

Dal mondo della politica a quello dello spettacolo, passando per musica, cinema e persino calcio, le chat e i contatti raccolti da Maika sono diventati materiale prezioso per il servizio. E i risultati non hanno deluso: tra avances velate e approcci più espliciti, non sono mancate le sorprese, mostrando lati meno noti di figure molto conosciute dal pubblico.

Un servizio dal tono leggero e provocatorio, nello stile inconfondibile de Le Iene, che ancora una volta riescono a unire ironia e attualità, svelando retroscena che fanno discutere.

Eccovi il video Mediaset del servizio trasmesso a Le Iene: