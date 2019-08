Direttamente da Made in Sud, arriva lo speciale degli Arteteca in prima serata. Quando andrà però in onda in TV? Ecco svelata la data dell’appuntamento con la comicità di una delle varie coppie più divertenti del piccolo schermo.

Arteteca in prima serata: ecco quando

L’appuntamento con la risata assicurata è fissato per i primi giorni di settembre. Su Rai 2, in prima serata, ci si potrà divertire e ridere fino alle lacrime nonostante le ferie siano ormai finite.

Proprio quando tutti pensavano di essersi lasciati alle spalle divertimento e spensieratezza, ritornando alla solita vita quotidiana fatta di duro lavoro e sacrifici, la seconda Rete Rai ha pensato bene di programmare uno show capace di intrattenere grandi e piccini e far ridere tutta la famiglia.

A far ridere ci penseranno Enzo Iuppariello e Monica Lima ovvero i due componenti degli Arteteca. La coppia è nota ai telespettatori di Rai 2 e non solo. Come i fan ricorderanno, infatti, i due hanno anche spopolato sul grande schermo.

Lo show Made in Arteteca andrà in onda, in prima serata, lunedì 2 settembre 2019 a partire dalle 21:20 circa.

Made in Arteteca: anticipazioni sullo show

La serata, prima delle tre dedicate alla comicità dove ad essere protagonisti saranno grandi comici che hanno fatto la fortuna dello show di Rai 2, vedrà salire sul palco la coppia più divertente ed irriverente del piccolo schermo.

Loro, insieme anche nella vita reale e non solo per professione, racconteranno a tutti i telespettatori e ai fan le disavventure di due giovani ragazzi napoletani alle prese con l’amore e la vita vera. Ogni narrazione, però, verrà ovviamente colorata ed arricchita con battute esilaranti.

Al suono di Vita, cuore, battito … Monica ed Enzo torneranno sul palco per farsi beffe dei comportamenti delle giovani coppie, ma anche di tutti gli italiani e soprattutto dei neo genitori.

Made in sud: le prossime serate

Quali comici saranno invece protagonisti delle prossime prima serate di Rai 2?

In elenco vi sono altri personaggi amatissimi. In primis Paolo Caiazzo. Successivamente sarà la volta de i Ditelo voi.