E’ ufficiale Made In Sud torna a marzo 2020 su Raidue. Il popolare show si preannuncia uno degli appuntamenti di punta dei palinsesti televisivi della seconda rete di Stato che punta ancora una volta sulla comicità di giovani e già noti talenti. Ecco la data di inizio e i conduttori della nuova edizione.

Made In Sud 2020: quando inizia su Rai2

C’è grande attesa per la nuovissima edizione di Made in Sud 2020, il popolare show comico diventato oramai tra gli appuntamenti imperdibili per il pubblico italiano. Noi di SuperGuida Tv possiamo rivelarvi in anteprima la data ufficiale di partenza della decima edizione al via da martedì 9 marzo 2020 (salvo cambiamenti o slittamenti dell’ultima ora).

Al timone della nuova stagione del popolare show di Rai2 confermata la coppia formata da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Per il compagno di Belen Rodriguez si tratta di un graditissimo ritorno dopo il grandissimo successo in “solitaria” di “Stasera tutto è possibile”, mentre Fatima Trotta (qui la nostra intervista) si conferma oramai uno dei volti simbolo del programma.

Come sempre il celebre show comico di Rai2 sarà trasmesso dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli e vedrà alternarsi sul palcoscenico comici già noti al grande pubblico, ma anche giovani talenti provenienti non solo dalle aree del Sud Italia e al loro esordio in tv.

Casting Made in Sud 2020: come partecipare

In attesa della prima puntata della nuovissima stagione di Made In Sud 2020 ricordiamo che sono aperti anche i casting per reclutare nuovi talenti della comicità che potranno così calcare il palcoscenico allestito presso l’Auditorium del Centro di Produzione Rai TV di Napoli.

I casting, organizzati da Tunnel Produzioni e Gruppo Eventi, si sono svolti inizialmente nella Regione Campania per poi toccare tutto l’intero territorio nazionale. Per chi volesse candidarsi è possibile anche farlo inviando una mail al seguente indirizzo [email protected] g oppure collegandosi al sito gruppoeventi.org e compilare il form online.