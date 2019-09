Doppio appuntamento con il mondo di Made In..in prima serata su Rai2 con gli spettacolo de I ditelo voi e Paolo Caiazzo. Una serata all’insegna della comicità italiana: ecco tutte le anticipazioni.

Made in I ditelo voi su Rai2: ospiti e anticipazioni

Lunedì 9 settembre 2019 alle ore 21.20 si comincia con “Made in… I ditelo voi”, lo show del trio comico napoletano nato nel 1995 e formato da Francesco De Fraia detto “Capucchione”, Domenico Manfredi detto “Mimmo” e Raffaele Ferrante detto “Lello”.

Un’occasione speciale visto che il trio festeggia 25 anni di carriera con uno spettacolo in cui porta sul palco il meglio dei loro sketch. A partire da quelli portati in scena durante l’Utica stagione di Made In Sud come il numero dei chirurghi fino a quelli storici come i Gomorroidi, i vampiri, i papà al parco e tanti altri. Non mancheranno le sorprese, come l’inedita parodia del telefilm Chips.

Diversi gli ospiti dello show: a cominciare da Fatima Trotta, nel duplice ruolo di conduttrice della serata e vittima del trio comico, Peppe Iodice e Orietta Berti. La cantante italiana sarà complice in alcuni sketch e si esibirà sulle note di canzoni lontanissime dal suo classico repertorio. Infine ospiti anche i Foja, il duo Matranga & Minafò e Gianni Lattore.

“Made in… Paolo Caiazzo” su Rai2: le anticipazioni

A seguire alle ore 23.20 sempre su Rai2 lo show “Made in…Paolo Caiazzo” di Paolo Caiazzo pronto a raccontare con la sua verve ironica e divertente i pregi e difetti del Sud. Non mancheranno gli ospiti come Pino Aprile chiamato a riqualificare la Terronia agli occhi dei telespettatori e l’attore e comico Lello Arena.

Lo spettacolo di Paolo Caiazzo è un omaggio al Sud, terra di poeti, cantanti, scrittori, artisti rappresentati in parte da due voci del sud: Roy Paci e Federico Salvatore. Sul palcoscenico Paolo Caiazzo non sarà solo, visto che potrà contare sulle incursioni di Enzo e Sal con l’incazzatore personalizzato, Giovanni Cacioppo e Uccio De Santis.