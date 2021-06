Lupin Parte 2 su Netflix: trama e cast della serie tv

Assane Diop sarà riuscito a fuggire? E dov’è suo figlio Raoul? Queste sono le domande a cui Lupin Parte 2 dovrà rispondere. La seconda metà di stagione riprenderà esattamente dove si era conclusa la prima. L’affascinante ladro gentiluomo, che per le sue imprese si ispira al personaggio letterario di Arsenio Lupin, è a un bivio: la polizia ha ormai capito la sua vera identità e stavolta non gli basterà scappare. Infatti, la posta in gioco è alta perché il suo acerrimo nemico ha rapito suo figlio. La serie francese ha debuttato lo scorso gennaio su Netflix; è stata prodotta da Gaumont e liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc. La seconda parte di Lupin, composta da 5 nuovi episodi, è disponibile su Netflix dall’11 giugno.

Lupin Parte 2: la trama della seconda parte di stagione

La serie segue le vicende di Assane Diop, un uomo che, traendo ispirazione dal personaggio di Arsenio Lupin, diventa un abile trasformista nonché ladro gentiluomo. Il suo scopo è in realtà quello di vendicare la morte di suo padre, incastrato 25 anni fa per un crimine che non ha commesso dal ricco Hubert Pellegrini.

La prima parte di stagione si era conclusa con il rapimento di Raoul, figlio di Assane. Non solo: è stato messo alle strette dal detective Youssef Guedira, che ha capito il collegamento tra lui e i colpi messi a segno nello stile di Arsenio Lupin. In questa seconda metà di stagione, Assane Diop è diventato l’uomo più ricercato d’Europa.

Mentre cerca di fuggire alla cattura, il ladro dovrà anche ritrovare suo figlio, e sperare di esporre i crimini della famiglia Pellegrini, così da vendicare finalmente suo padre per il torto subito.

Lupin Parte 2 su Netflix: il cast della serie tv

Nel cast della serie tv ritroviamo Omar Sy nei panni di Assane Diop; Vincent Londez è il capitano Romain Laugier, a capo dell’indagine sul furto della collana al Louvre; Ludivine Sagnier è Claire, ex moglie di Assane e madre di Raoul; Clotilde Hesme è Juliette Pellegrini, figlia di Hubert; Nicole Garcia è Anne Pellegrini; Hervé Pierre è Hubert Pellegrini; Soufiane Guerrab è il detective Youssef Guedira; Shirine Boutella è il tenente Sofia Belkacem; Etan Simon è Raoul.