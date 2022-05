La news del momento è che la storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è finita. Il nuotatore ne ha dato notizia tramite un comunicato stampa dopo averlo scritto con un sms alla diretta interessata. La Princess raggiunta dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere le sue ragioni. Scopriamo insieme cosa pensa Lulù sulla fine di questa storia.

Lulù Selassiè sulla fine della storia con Manuel Bortuzzo: “La verità è che a Suo padre non sono mai piaciuta”

Insomma, l’idillio tra la Principessa e il nuotatore è finito nel giro di un battito di ciglia, così come è iniziata la loro storia. Come dire da 0 a 100 al GF Vip e poi fuori, da 100 a 0, così in un attimo. Certo fa strano come questa storia sia nata in sordina, con un pressing assurdo da parte di Lulù per poi esplodere poco prima di Natale anche da parte di Manuel. Dapprima infatti, il pubblico dentro la Casa più spiata d’Italia vedeva Manuel in difficoltà per la corte serrata di Lulù che non dava tregua un secondo all’atleta.

Poi come canta Mina – mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso – Manuel ricambia i sentimenti di Lulù e volano “Ti amo”, baci appassionati e mille attenzioni. Anche il pubblico ha fatto fatica ad abituarsi a questa situazione tanti che molti hanno pensato ci fosse un accordo tra i due per ottenere consensi e visibilità.

Lulù Selassiè avvilita per la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo

Lulù raggiunta dal settimanale Chi dichiara che è molto dispiaciuta per la fine della sua storia in cui credeva ciecamente e pensa che il responsabile di tutto sia il padre di Bortuzzo che a suo dire non l’ha mai accettata.

«Nonostante io fossi molto amichevole, loro non li vedevo aperti. Anzi, il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. Manuel ha 22 anni, non è un bambino, ma ha subito grandi pressioni dai familiari. E anche dagli amici, che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono avere fatto un bel lavaggio del cervello».

La fine della storia d’amore quindi – stando alle dichiarazioni di Lulù – sono tutte da addebitarsi al padre di Manuel, Franco Bortuzzo che sarebbe troppo protettivo nei confronti del figlio e troppo invadente da non lasciare al figlio i suoi spazi. Sarà veramente così?

Il popolo del web è diviso rispetto alla fine della storia. C’è chi ipotizza che sia tutta un’operazione di marketing per lanciare il film tv di Bortuzzo che la sera dell’otto maggio andrà in onda su Rai1 con il tutolo “Rinascere”. C’è chi invece afferma che i due erano incompatibili, sia per educazione che per stile di vita. Di certo la Princess pare molto dispiaciuta:

«Io e Manuel abbiamo pensato che il nostro amore potesse essere più forte di tutto, per questo sono molto delusa. E avvilita. E di certo non sono felice, ma ho la mia famiglia che mi ama per quello che sono. Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora, anche se non staranno più insieme»

Aspettando che ci possa essere questo confronto diretto tra Manuel e Lulù, auguriamo ad entrambi tanta serenità.