Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, continua il suo tour che toccherà diverse città italiane. Lo scorso 3 ottobre il giovane talento nato artisticamente tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, si è esibito live a Milano, con una doppia data sold out presso il Santeria Toscana, locale diventato ormai simbolo della musica nel capoluogo meneghino.

Luk3, doppia data sold out al Santeria Toscana di Milano

Il giovane cantautore campano, che di recente ha pubblicato il suo nuovo singolo “L’ULTIMO BALLO” che racconta della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi, ha letteralmente mandato in delirio il pubblico di giovanissimi, accompagnati dalle loro famiglie accorsi per vedere uno dei protagonisti della nuova scena musicale italiana.

Il brano è stato presentato per la prima volta durante il primo live di Luk3 a Roma lo scorso 30 settembre. La doppia data di Milano ha visto l’artista esibirsi in uno show completo, alternando canto e momenti di ballo.

I brani in scaletta al concerto di Luk3

Sul palco l’artista ha portato il suo repertorio musicale. Ad aprire il concerto “PARIGI IN MOTORINO” seguito da “BIANCA PRADA” e “TODO DE TI”. Tra i brani anche “TUTTA ROSA”, “DESPECHÀ” e la hit “CANZONCINE” e poi ancora “ROMA LO SA” e il nuovo brano “L’ULTIMO BALLO”. Il cantautore si esibisce anche su cover come “MARY”. A chiudere il concerto poi arrivano brani come “STANZA SINGOLA”, “VALENTINE” “PALPITA”, “PIANGI”, nuovamente “VALENTINE” diventata colonna sonora dei giovanissimi e “BIANCA PRADA”.

Le nuove prossime date di Luk3 in concerto

Emozionantissimo, Luk3 durante il concerto ha voluto ringraziare la sua famiglia facendo salire sul palco sua mamma, il papà e suo fratello. Un momento che ha toccato tutti i presenti. L’artista si esibirà il 15 ottobre a BARI presso DEMODÉ CLUB, mentre il 16 ottobre sarà a NAPOLI presso DUEL CLUB.