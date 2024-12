Super puntata oggi, 8 dicembre 2024, per Luk3 di Amici 24 che sarà in programmazione su Radio Zeta con Parigi in motorino. Il giovane cantante ha vinto l’ennesima sfida, ha ricevuto un periodo di tregua da Anna Pettinelli, ma soprattutto è arrivato primo in gara con i suoi colleghi e ha ottenuto con il suo singolo sia ufficialmente in programmazione in radio. Ecco tutte le ultime news e il video con la proclamazione del vincitore e la classifica.

Luk3 di Amici 24: Parigi in motorino su Radio Zeta

Luk3 di Amici 24 ha sbaragliato la concorrenza degli altri concorrenti del talent. Oggi, domenica 8 dicembre, nel programma di Maria De Filippi è stato ospite Luigi Provenzani, coordinatore di Radio Zeta e conduttore di Turbozeta – il programma che è in diretta tutti i giorni dalle 9 alle 11 con Alessandra Vatta -. A lui è toccato annunciare la classifica della sfida tra i singoli dell’allievi del talent di Canale 5.

Gli ascoltatori di Radio Zeta hanno potuto sentire i singoli di alcuni concorrenti, valutarli secondo il proprio gusto e votare il preferito. Nelle passate settimane hanno ascoltato in diretta gli 8 inediti di Amici. Sono giunte ben oltre 100 mila le preferenze espresse dagli ascoltatori su RTL 102.5 Play. Poi? Nell’ultima settimana sono stati ascoltati i brani che hanno ricevuto più preferenze, ovvero quelli di:

Luk3,

Nicolò Filippucci,

Trigno,

Senza Cri.

Cosa è successo dopo? Quale classifica ne è scaturita? Ebbene gli ascoltatori tramite le loro preferenze hanno fatto sì che al quarto posto si classificasse Senza Cri, al terzo posto TrigNo, al secondo posto Nicolò mentre al primo Luk3 con Parigi in Motorino.

Ora cosa accadrà? Come detto da Provenzani: “Luk3 è l’artista preferito dagli ascoltatori. E dalle 17 di oggi, domenica 8 dicembre 2024, entrerà in rotazione musicale su Radio Zeta“.

Amici 24: il video con l’annuncio della vittoria di Luk3

Ecco il video Witty Tv con l’annuncio della classifica e la proclamazione del vincitore, ovvero Luk3 con Parigi in motorino.