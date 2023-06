L’attrice Ludovica Nasti è stata protagonista al BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie di successo “L’Amica Geniale” diretta dal regista Saverio Costanzo, la Nasti ha letteralmente incantato fotografi, giornalisti e pubblico con la sua spigliatezza e padronanza scenica. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Ludovica Nasti, e con lei abbiamo parlato del successo che l’ha travolta dall’uscita della serie a oggi, del complimento ricevuto dalla grande Sophia Loren e dei suoi tanti progetti in ballo.

Ludovica Nasti, l’intervista esclusiva

Ludovica Nasti al BCT Festival di Benevento: dal successo di L’Amica Geniale a oggi come è cambiata la tua vita?

“È sicuramente migliorata perché sono tante le cose benne successe in questi anni. Ho conosciuto tante persone belle che non pensavo di conoscere in così breve tempo. La mia vita non è cambiata, si sono aggiunti un po’ di impegni questo devo ammetterlo, però vivo la mia adolescenza al massimo, godendomi a pieno ogni tappa della mia età, si dice che questi sono gli anni più belli, e io me li godo tra un set e un altro, unendo l’impegno al divertimento”.

Cosa ricordi di quel periodo di quando giravi la serie: un aneddoto che racchiude un po’ tutto?

“Mi ricordo tantissime cose perché comunque è un’esperienza che ha dato una svolta alla mia vita. Un aneddoto che mi fa piacere ricordare e che mi rende felice è di quando girammo questa scena delle pietre, dei sassi, che fu girata tutto con una camera senza fermarsi, disse Saverio (Costanzo – regista) si dai facciamola, alla fine della scena lui fece partire un applauso, mi disse che ero stata bravissima. È una cosa che mi ha fatto molto piacere”.

Sophia Loren disse di te: “Mi ha commosso”. Che effetto ti ha fatto questa dichiarazione?

“È un complimento bellissimo, oltre che per l’attrice che è e per quello che ha fatto, soprattutto per la persona perché a me piace lei soprattutto”.

C’è un ruolo che sogni di interpretare e che è stato interpretato da altri in passato o un ruolo nuovo?

“Mi piacciono le storie vere, che hanno anche temi importanti e che possono mandare dei messaggi con dei valori. Tutto quello che un personaggio può avere di bello a me piacerebbe interpretarlo. Non ho proprio un film o un ruolo specifico, quando un film si va a rifare c’è comunque chi ha dato già per quel personaggio. Quindi semmai volessi un giorno interpretare La Ciociara, alla fine Sophia (Loren) l’ha interpretato, e Sophia è Sophia”.

Prossimi progetti?

“Sto lavorando a un nuovo progetto, non posso ancora dire nulla, che giro tra Roma e la Sicilia, con un cast di attori importanti. Non posso anticipare neanche la piattaforma, spero di poterla rivelare al più presto. È uscito su Amazon Prime Video un film con Lillo e Carolina Crescentini, una commedia molto bella e divertente, con la regia di YouNuts!. Ho girato un altro film che deve uscire al cinema e che si chiama Holy Shoes, diretto da Luigi Di Capua, sono quattro storie diverse unite da un oggetto che sono delle scarpe. Poi c’è qualche altro progetto ma non diciamo ancora nulla”.

Intervista Video a Ludovica Nasti