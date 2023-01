Luciano Punzo, nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2023. Modello di professione con il sogno di diventare attore, nel 2017 vince il concorso di Mister Italia. Di lui sappiamo che ha una figlia di nome Eva, avuta con una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli, Valeria Iacomino. Dopo la vittoria a Mister Italia approda nel 2020 a Pechino Express in coppia con l’ex gieffino Gennaro Lillio. Successivamente raggiunge la notorietà nel programma di Maria De Filippi “Temptation Island” dove si innamora di Manuela Carriero. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Luciano Punzo e con lui abbiamo parlato del GFVIP, del suo rapporto con la ex e di quali sono i suoi sogni lavorativi.

Luciano Punzo: l’intervista esclusiva

Luciano iniziamo con una domanda di rito: perchè hai voluto partecipare al GFVIP? Cosa ti aspettavi da questa esperienza televisiva?

“Ho scelto di partecipare perché è un programma che ho sempre seguito da telespettatore. Era un’esperienza che volevo fare da sempre. Mi aspettavo un contesto diverso avendo seguito in modo particolare le precedenti due edizioni. Sicuramente all’inizio su questa edizione ha influenzato il caso Marco Bellavia, condizionando un po’ quello che doveva essere il gioco. Devo aggiungere che è molto diverso entrare dall’inizio rispetto a chi entra a gioco già iniziato. È difficile allacciare i rapporti quando il gruppo è già coeso, ho capito tropo tardi il meccanismo del reality”.

Il caso Marco Bellavia quindi ha condizionato un po’ la vita all’interno della casa?

“Assolutamente si! Il reality è stato percepito dal telespettatore in maniera diversa. Con il tempo è poi tornato a quello che doveva essere il gioco. Subito dopo il caso Bellavia, si aveva il timore di parlare. Questa è una cosa che mi è stata detta anche dai ragazzi che hanno vissuto in prima persona quel momento”.

Sei stato eliminato al televoto: risultato giusto o sbagliato?

“Purtroppo ho iniziato a interagire con i ragazzi in casa proprio quella settimana che sono finito al televoto. Soprattutto dopo quanto accaduto tra Wilma e Patrizia, i ragazzi pensavano che mi sarei salvato dal televoto. Io ero certo di uscire perché in quella nomination ero l’anello debole per una semplice questione di tempistiche”.

Quali sono stati i tuoi errori in casa: non ti sei fatto conoscere abbastanza o gli altri sono stati più furbi nell’intrecciare relazioni e rapporti?

“In quel reality non ero me stesso, anche chi mi ha visto da fuori ha sottolineato che non ero io. Forse il GF Vip non è un programma che fa al caso mio, semplicemente perché non riesco ad assumere determinati atteggiamenti e a dire determinate cose per il semplice fatto che non voglio ferire le persone. Non riesco a stare al gioco di certe dinamiche”.

Ha fatto discutere una tua affermazione, quando hai dichiarato: «Io ricordo altri tempi, quando l’uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla mia bisnonna stava bene, diceva ‘lui è il mio uomo’. Sono cresciuto con quei “valori”, non posso farci niente». Cosa volevi intendere?

“Nel video mostrato non si è visto quando io ho detto che da questo tipo di comportamenti mi dissocio. Non mi hanno dato la possibilità di chiarire quello che voleva essere il mio concetto. Io ho solo raccontato che in passato certi comportamenti accadevano e che la mia bisnonna accettava una situazione perché per lei era “normale”, questo non significa che io accetto questo modo di vivere, assolutamente. Io sono per il rispetto della donna sempre. Con mia figlia ad esempio sono sempre il primo a riempirla di attenzioni, proprio perché voglio che lei un domani possa riconoscere in un suo futuro compagno le attenzioni che suo padre gli ha sempre riservato”.

Succede spesso nei Reality che si toccano argomenti che possono urtare la sensibilità di qualcuno. Quando questo accade, non si pensa al fatto che alcuni argomenti possono scatenare un polverone mediatico o delle polemiche, e che possono essere rischiosi per il percorso all’interno del gioco?

“Purtroppo quando sei in quella casa credi di essere nel tuo quotidiano o al bar con gli amici, e non fai più caso al fatto ci sono le telecamere. Qualche volta capita che scappa una parola non consona”.

Chi è il più stratega, quello che gioca meglio in casa?

“Sicuramente Luca Onestini è un bravo giocatore, conosce le dinamiche, utilizza le stesse strategie che ha utilizzato nel reality spagnolo. È un bravo ragazzo sicuramente, ma questo non toglie che sappia giocare in quel contesto”.

Secondo te chi potrebbe vincere il GfVip?

“Credo e spero George, un ragazzo molto educato, intelligente ed è molto amato dal pubblico”.

Non pensi possa vincere Edoardo Tavassi?

“Non credo, è sicuramente una persona che crea dinamiche, simpatico, che costruisce in un certo senso il reality. Sicuramente ha un modo di fare che mantiene vivo il programma ma non credo possa portarlo alla vittoria”.

Cosa pensi invece della storia tra Edoardo e Antonella?

“Edoardo è una persona che ho rivalutato. È il classico bravo ragazzo. Lui è quello innamorato della coppia. Non credo però che fuori da quella casa possa essere una coppia che potrà resistere”.

Alberto invece? C’è chi sostiene che voglia un po’ “imitare” Tommaso Zorzi

“È una persona molto buona, sensibile. Ha il suo “pepe” però è di fondo una persona estremamente carina. Ha questo legame con Edoardo, ma sa benissimo, da persona matura, che non è corrisposto. Non è che lui voglia imitare Zorzi. Tommaso è stato un protagonista di quella edizione, quello che faceva lo faceva in modo naturale, ad Alberto quella scioltezza invece manca”.

C’è una persona nella casa che avrebbe potuto far breccia nel tuo cuore?

“Ti dico onestamente che non ho provato nulla per nessuna di loro, forse un legame più forte si sarebbe potuto creare con Giaele, ma non una storia”.

Chi risentirai e chi invece no della casa?

“Sicuramente sentirò Tavassi, Donnamaria, la Altobello, Oriana, forse anche Giaele. Chi non sentirò proprio non saprei, ma non credo che ci sia qualcuno cui non abbia legato”.

Hai dichiarato di aver lasciato la tua fidanzata Manuela Carriero “per amore, perché non volevi che una persona si annullava completamente per te”, non è strano rinunciare a una storia d’amore con questa motivazione?

“Non è strano, è che io penso prima agli altri e poi a me stesso. Io sono sicuro che lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per me, e non volevo questo. Io volevo che lei si creasse una sua vita, una sua carriera senza rinunciare a nulla per seguire me e la mia di carriera. Ho cercato di proteggerla dal voler rinunciare alla sua vita, alle sue ambizioni per me”.

Lei a sua volta ha dichiarato a Chi che “Il GF Vip è arrivato all’improvviso. È stata una doccia fredda. Noi eravamo in una fase di stallo”: cosa ne pensi?

“Avevamo appena chiuso la nostra relazione, lei è partita per Londra e poi è arrivata la proposta del GFVIP. Io se dovessi tornare indietro sceglierei lei altre mille volte”.

Nella vita fai il modello. Sei stato operatore antincendio in autostrada. Mister Italia nel 2017, Pechino Express nel 2020 in coppia con Gennaro Lillio, Temptation Island nel 2021 come tentatore e il Gf Vip nel 2022: ti manca l’Isola dei Famosi, ci andresti?

“Attualmente no, ma credo nemmeno in futuro. È un reality che mi piace molto, lo seguo, ma non è un reality adatto a me. Adesso voglio dedicarmi allo studio per mettere le basi per la mia carriera nel mondo del cinema”.

Se ti chiamasse Maria De Filippi, faresti il tronista a Uomini e Donne?

“Non credo. Al momento non voglio nessuno al mio fianco. Poi non voglio trovare l’amore in un programma dove non so se le persone scendono quelle scale per me o per le telecamere”.

Progetti futuri? Quali sono i tuoi sogni lavorativi?

“Studiare e migliorarmi per capire se la recitazione può essere la mia strada”.