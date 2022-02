“Luce dei tuoi occhi 2” si farà? Dopo la conclusione, lo scorso autunno, della prima stagione della serie con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, in tanti hanno chiesto informazioni attraverso le pagine social della produzione sul possibile secondo capitolo della fiction Mediaset.

“Luce dei tuoi occhi 2” si farà? Le ultime novità

A quanto pare “Luce dei tuoi occhi 2” si farà. A confermare la realizzazione della seconda stagione della serie tv è l’annuncio della ricerca di comparse per girare il seguito della fiction Mediaset andata in onda lo scorso autunno su Canale 5 e che ha ottenuto un ampio consenso da parte del pubblico.

La città di Vicenza torna nuovamente ad essere teatro delle riprese per “Luce dei tuoi occhi 2”, con Anna Valle e Giuseppe Zeno e la partecipazione straordinaria di Paola Pitagora. Dopo il grande successo della prima stagione, andata in onda nell’autunno 2021, la serie tv, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza. Le riprese saranno concentrate nei periodi compresi fra il 7 marzo e il 15 aprile e tra il 30 maggio e il 23 luglio 2022, per un totale di circa 12 settimane.

A quanto si apprende si cercano comparse e figurazioni speciali. Per candidarsi è sufficiente compilare il form online al seguente link. I casting sono aperti a tutti, purché maggiorenni. La produzione prediligerà candidati provenienti da Vicenza e dalle zone limitrofe.

Quando esce “Luce dei tuoi occhi 2”?

In merito alla possibile realizzazione di “Luce dei tuoi occhi 2” già un Tweet pubblicato sull’account ufficiale di Mediaset Infinity in data mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 23:53 faceva pensare alla seconda stagione della serie. Il post citava: “Ti prometto che la troveremo” È stato bellissimo vivere questa emozionante storia con voi e il vostro grande affetto ogni settimana. Grazie a tutti! A presto”.

Al momento non è stata ancora fornita una data certa dell’uscita di “Luce dei tuoi occhi 2”, immaginiamo che l’uscita possa cadere nella stagione televisiva 2023/2024.

Come finisce la prima stagione di “Luce dei tuoi occhi”?

L’ultima puntata della prima stagione svela quanto successo in merito alla scomparsa di Alice. Roberto, fratello di Emma, confessa che Alice è stata venduta in cambio del denaro che gli serviva per saldare dei debiti. L’ultima scena mostra Emma (Anna Valle) da sola nel teatro vuoto dopo lo spettacolo delle sue allieve. La figlia che ha tanto sperato di ritrovare a Vicenza, viva, potrebbe essere ovunque. È solo un momento, ma ad un certo punto le pare di scorgerla in una ragazza che danza in solitaria sul palco vuoto e che le somiglia in una maniera impressionante.