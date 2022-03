Luca Zingaretti lascia Montalbano: non lo vedremo più dare il volto al famoso Commissario siciliano che negli anni ha registrato ascolti e consensi di pubblico incredibili. Basti pensare che la fiction targata Palomar ha registrato ascolti altissimi anche nella riproposta delle repliche. La scelta di Zingaretti di non indossare più i panni del commissario era già nell’aria, infatti in questi ultimi mesi le dichiarazioni in merito sono state molteplici.

Luca Zingaretti non sarà più il commissario Montalbano

Debutterà il 18 marzo su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, Il Re, una nuova fiction con protagonista Luca Zingaretti. È una produzione Sky Studios ed uno dei primi Prison Drama italiani. Zingaretti sull’esperienza del Commissario Montalbano fa sapere che:

“Voglio dire ancora a voce alta di aver vissuto un’esperienza con il personaggio di Andrea Camilleri volontariamente lunga, la ricomincerei domani ed è stata una cavalcata trionfale. Abbiamo conquistato pubblico e mercati impensabili, quindi non c’è nessun desiderio di volerlo dimenticare. Semplicemente ho chiuso un’esperienza perché degli amici sono venuti a mancare, dei complici e quindi l’abbiamo chiusa. Questo progetto è partito anni fa e non ha nulla a che vedere. Da qualche anno sto pensando a progetti che mi piace seguire anche non solo come attore. Mi interessava raccontare di un uomo che nel mezzo del cammin di nostra vita perde la bussola un po’ come può succedere a tutti nella vita. Credo che l’essere umano sia affascinante perché fonte continua di novità”.

Luca Zingaretti mette un punto al Commissario Montalbano, non lo interpreterà più

Zingaretti già da tempo aveva maturato la scelta di abbandonare i panni di Salvo Montalbano perché l’attore si è trovato spiazzato rispetto ai lutti che hanno costellato la famosa fiction. A questo proposito tempo fa dichiarò:

“Il problema è che un autore che ci scriveva i testi anno per anno non c’è più, un regista che li girava ora non c’è più, uno scenografo non c’è più” (per non parlare dell’autore)

Quindi già da queste parole era facilmente intuibile la scelta definitiva dell’attore di non prestare più il volto al famoso Commissario. Ma Zingaretti è un attore straordinario per cui si è dedicato ad altri progetti. Uno fra i tanti, è appunto la serie tv Il Re composto da otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi che ha già diretto: la trilogia 1992, 1993 e 1994 e “Non uccidere”.

Zingaretti, protagonista del nuovo prison drama interpreta un controverso direttore, – Bruno Testori – di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura – il San Michele – in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.

Il Cast della serie tv: Il Re con Luca Zingaretti su Sky

Nella serie tv oltre a Zingaretti troviamo anche: