Da qualche ora il nome di Luca Nardi ha conquistato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Oggi tutti cercano il suo nome sul web per vedere le immagini di quello che lui stesso a caldo ha definito “Un miracolo”. Si perchè al torneo di tennis di Indian Wells il tennista italiano ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Luca Nardi batte Novak Djokovic: ecco chi è il tennista italiano

“Penso sia un miracolo. Io sono un ragazzo di vent’anni numero 100 e passa al mondo che batte Novak Djokovic. È folle. Ho visto tutte le partite di Sinner all’Australian Open. Le sue imprese mi stimolano a fare sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere oggi, ma do sempre il massimo in ogni allenamento e oggi è successo“. Con queste parole Luca Nardi ha espresso tutta la sua gioia.

Da numero 123 al mondo viene ripescato nel torneo come lucky loser, poi la svolta battendo il numero 1 del tennis, Novak Djokovic, al Masters 1000 di Indian Wells. La sua è una vittoria che rimarrà un momento indimenticabile per Nardi e per lo sport italiano.

Chi è Luca Nardi e le sue origini napoletane

Luca Nardi, giovane tennista classe 2003, ha fatto parlare agli Indian Wells di tennis per aver battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic. La gioia e l’orgoglio di questo momento storico per lo sport italiano sono rappresentati dagli occhi pieni di gioia di Dario, il papà di Luca. Napoletano doc e innegabile tifoso del Napoli, che ha trasmesso la sua passione per il tennis al figlio fin da bambino. Il tennista è allenato da Giorgio Galimberti e dalla sua Accademia. Una scelta che ha segnato una svolta significativa per Nardi.

La carriera di Luca Nardi

Una carriera quella di Luca Nardi già ricca di grandi successi con 5 titoli Challenger su 7 finali disputate e 3 titoli ITF su 4 finali. Il 19 febbraio 2024, Nardi raggiunge il suo miglior ranking nel singolare, arrivando al 106º posto. Da qualche ora Luca ha segnato un traguardo significativo, con il raggiungimento degli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells grazie alla vittoria contro Novak Đoković.

A soli 20 anni, 7 mesi e 5 giorni, Luca Nardi è diventato il più giovane dei 9 tennisti italiani ad aver battuto un numero 1 al mondo, nonché il più giovane con una classifica ATP così bassa (123).

L’anno scorso

Dopo alcune sconfitte, tra cui quella alle qualificazioni degli Australian Open, Luca Nardi ha trovato nuova linfa nel tennis. La svolta arriva al Pune Challenger, dove raggiunge la finale. Dopo un periodo di risultati modesti, inclusa l’uscita nelle qualificazioni sia al Roland Garros che a Wimbledon, Nardi è tornato alla ribalta con la conquista del suo quarto titolo Challenger in carriera. Grazie a questi successi, il 28 agosto ha raggiunto la posizione numero 116 della classifica ATP. Quello di Nardi è un percorso che ha mostrato una crescita costante e promettente.

In questa stagione

La svolta in questa stagione, per Luca Nardi arriva al Challenger di Chennai, dove ha raggiunto la finale. Questo risultato ha portato Nardi alla posizione numero 108 della classifica mondiale. Al torneo di Indian Wells la sua avventura è stata sorprendente. Dopo essere stato eliminato in tre set da David Goffin nel turno decisivo delle qualificazioni, è stato ripescato come lucky loser in sostituzione del numero 30, Tomás Etcheverry. Nei sedicesimi di finale Nardi batte Novak Djokovic in tre set, raggiungendo così per la prima volta gli ottavi di finale in un torneo di questo livello. Con questa straordinaria vittoria, Luca Nardi entra nei primi 100 al mondo. Attualmente si trova virtualmente al numero 95 del ranking ATP.

Video – Luca Nardi vince contro Novak Djokovic