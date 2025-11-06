Torna dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now i nuovi episodi di Call My Agent. Anche nella terza stagione ritroveremo Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea), Maurizio Lastrico (Gabriele), Sara Lazzaro (Monica), Francesco Russo (Pier Paolo), Kaze (Sofia), Paola Buratto (Camilla), insieme al regista Simone Spada e allo sceneggiatore Federico Baccomo, ai produttori Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios per l’Italia) e Nicola Serra (produttore per Palomar). A rendere difficile la vita degli agenti ci saranno delle guest. Tra queste c’è Luca Argentero deciso nella serie a mettere da parte la carriera per dedicarsi alla sua famiglia. Insieme a lui anche la moglie Cristina Marino.

“Call My Agent 3”, intervista esclusiva a Luca Argentero e Cristina Marino

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. In un’intervista di qualche tempo fa, Argentero aveva spiegato di considerare la famiglia una priorità dichiarando anche che il lavoro contava di meno. Proprio in un episodio di Call My Agent Luca fa un annuncio che spiazza tutti, decide di mettere da parte il lavoro all’apice della sua popolarità. Una prospettiva a cui però Luca al momento non pensa nella vita reale: “Gli sceneggiatori hanno preso spunto da una mia intervista ma l’hanno estremizzata. Non ho mai detto di voler smettere nonostante questo potrebbe far contente molte persone, immagino. Ho deciso solo di rallentare un po’ con gli impegni, sono 20 anni che per mia fortuna lavoro in modo estremamente continuativo con una grande frenesia. Avendo dei bambini però sento l’esigenza di rallentare”.

Tra i personaggi che hanno dato una svolta alla sua carriera c’è quello di Andrea Fanti, il Doc nella serie Rai. Divertente l’episodio in cui a Luca vengono chiesti consigli medici da parte di un fattorino. L’attore ha però dichiarato di essere ormai abituato: “Succede spesso, magari a volte è anche un modo per attaccare bottone e fare una foto, qualche volta è successo per davvero. Pochi giorni fa mi è capitato di chiedere a qualche università di farsi sotto e di consegnarmi una laurea honoris causa almeno così avrò un titolo per fare davvero il medico visto che ora ne so anche qualcosina di più. Mi guardo bene dal dare qualsiasi consiglio come medico, non mi permetterei mai di sostituirmi ad una figura così importante. Noi siamo estremamente fortunati ad avere la classe medica che abbiamo in Italia”.

A Call My Agent, Luca Argentero ha avuto modo di recitare assieme alla moglie Cristina Marino: “A prescindere dal tempo che passiamo insieme sul set condividiamo tutto della nostra vita da un punto di vista professionale e personale. Siamo molto complici e in questo caso recitare come moglie e marito è stato divertente e anche molto semplice. Ci è già successo di recitare in ruoli diversi da noi stessi. Penso che avere un’intimità, una confidenza sia un valore aggiunto e penso che se usata bene possa essere un’arma”.

Anche per Cristina Marino è stato divertente recitare insieme al marito. Ai nostri microfoni, ha rivelato: “Mi sono molto divertita nonostante si tratti di un piccolo ruolo. La nostra storia è molto divertente, carina ed è stato piacevole. Recitare insieme è un qualcosa in più ma io amo dividere le due sfere. Con Luca stiamo insieme da 10 anni e non abbiamo mai fatto nulla insieme ma se le cose accadono è meglio accoglierle e farle”. Nonostante sia bravo e bello, anche Luca però ha un difetto che la Marino ha svelato: “E’ molto permaloso”.