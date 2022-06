Sono giorni di palinsesti quelli che vanno a chiudere il mese di giugno, ieri sono stati presentati quelli della Rai, oggi è la volta di Mediaset. E pure in queste ore a fare notizia, com’è giusto che sia, è il “miracolo” chiamato Love Mi, il concerto evento andato in onda ieri sera su Italia 1, organizzato dalla ritrovata coppia di amici Fedez e J-Ax.

Love Mi, il concerto evento di Fedez e J-Ax: un successo per Italia1

In Piazza Duomo a Milano erano ben 20 mila le persone radunate ad assistere a uno dei più importanti concerti della stagione. Sul palco, oltre ai due artisti e organizzatori dell’evento, si sono alternati circa venti protagonisti della musica, che si sono mobilitati per raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di Tog- Togheter To Go, Onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Il concerto è stato un vero successo, sia in termini social, dove spopola il video della dedica di Fedez a sua moglie Chiara Ferragni, con l’hashtag #LoveMi che ha raggiunto su Twitter il primo posto degli argomenti più discussi in Italla, ma anche in termini televisivi. Italia 1 dalle 19.00 ha registrato 1.440.000 spettatori totali con il 14.77% di share attiva (10% di share individui). Dalle 21.40 alle 24.12, Italia 1 è stata prima rete del panorama televisivo italiano. Grande successo anche tra i giovanissimi: 37.4% di share sul target 15-24 anni. Il concerto ha toccato picchi del 61% di share sui giovani 15-24enni (25.9% di share attiva) e 1.719.000 telespettatori. Numeri importanti, visto anche che sul palco si sono esibiti alcuni artisti anche poco conosciuti al grande pubblico che magari segue i cantanti di Amici (che mancavano) o i grandi nomi storici del Festival di Sanremo.

Fedez e il miracolo chiamato “Love Mi”

L’evento televisivo condotto da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con ad aiutarle dal backstage Gabriele Vagnato, giovane TikToker che ha accompagnato anche la diretta su Mediaset Infinity, è un successo che in molti non si aspettavano, forse mossi da quel pregiudizio nei confronti di un ragazzo di nome Federico ma che ha scelto di farsi chiamare Fedez, che molto spesso è bersagliato da critiche e polemiche.

Per Italia1 i numeri sono clamorosi, e se in Rai la dirigenza ha scelto la strada delle Direzioni di Genere, quello che forse manca a Italia 1 è proprio un palinsesto televisivo di grandi eventi musicali.

Quello che Fedez ha realizzato per il concerto di Piazza Duomo è un po’ quello che ha fatto Amadeus con Sanremo: puntare sui giovani, su alcuni nomi anche meno noti, in grado di regalare uno spettacolo di alto livello.

La musica protagonista in tv

La musica sembra essere tornata protagonista, proprio come quando andava in onda il Festivalbar. Qualche settimana fa, grandi numeri in termini di ascolti tv li ha conquistati il concerto andato in onda su Rai 1 per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Altri eventi musicali come quelli in programma questa estate, ma anche nella prossima stagione televisiva, stanno facendo sì, che la musica torni protagonista, soprattutto dopo i grandi numeri e il successo a livello anche internazionale del Festival di Sanremo.