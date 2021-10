Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo finalmente ad un evento tanto atteso quanto sperato: Serkan recupera la memoria e torna al fianco di Eda. Lieto fine? È ancora presto per dirlo, perché i due si troveranno davanti diversi ostacoli da affrontare. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Selin aspetta un figlio

Dopo la tanto attesa gioia per la memoria ritrovata del Bolat, Eda deve fare i conti con un’altra questione: Selin aspetta un bambino e il padre è Serkan! Proprio così, Melo scopre che la ex fidanzata dell’imprenditore è incinta e, seppure a malincuore, lo rivela alla Yildiz. Eda corre dalla rivale per avere conferma di questa notizia e scopre che è tutto vero.

Serkan chiede a Eda di sposarlo ma lei rifiuta, lasciandolo di sasso e senza rivelarle il motivo di questa decisione. Più tardi però il Bolat scopre che Selin aspetta un figlio, ma non sembra disposto a cambiare idea: nel suo cuore c’è Eda ed è lei che vuole sposare. La Yildiz però non vede altra soluzione se non quella di allontanarsi da Serkan, ed è per questo che decide di partire.

Mentre Serkan cerca di raggiungerla prima che l’aereo decolli ha un malore e viene portato in ospedale. Eda va con lui e poco dopo si presenta anche Selin per avere notizie dell’architetto. Mentre è in ospedale la Atakan riceve una telefonata dal Sarachan. Eda, ascoltando la conversazione tra i due scopre che in realtà il figlio che aspetta Selin è di Deniz e non di Serkan. Messa alle strette Selin è costretta a confessare.

Spoiler sulla soap opera turca: il matrimonio tra Eda e Deniz è valido?

Superata la tensione causata dal pensiero che il nascituro potesse essere figlio di Serkan, la coppia si trova ad affrontare un’altra situazione che potrebbe mettere a rischio il loro amore. Quello che la Yildiz pensava essere solo un matrimonio inscenato per scatenare la gelosia di Serkan rischia di vederla intrappolata. Proprio così, perché Deniz le ha solo fatto credere che quello fosse un finto matrimonio, mentre invece in realtà ha organizzato una cerimonia valida ad ogni effetto. Eda si ritrova quindi ad essere veramente la moglie di Deniz.

Lei e Serkan dovranno agire in fretta per richiedere l’annullamento del matrimonio. Ci riusciranno? Noi, come sempre, tifiamo per loro e teniamo le dita incrociate. Volete sapere come andrà a finire questa intricata vicenda? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.