Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che troveremo ad attenderci puntate di fuoco, in cui dovremo trattenere il fiato. Eda, dopo essere stata lasciata da Serkan, riceverà una proposta di lavoro da Efe Akman. La giovane accetterà mandando su tutte le furie Serkan. Tra i due rivali in amore non mancheranno momenti di tensione, che si ripercuoteranno anche sul lavoro. I due infatti non riusciranno a trovare l’accordo sui progetti in corso. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Efe Akman sfida Serkan

Eda inizierà a lavorare sotto le direttive di Efe Akman, che diventerà così il suo capo ufficiale. La giovane riceverà un buono stipendio in cambio di una promessa: dovrà finire quanto prima gli studi. Oltre al trattamento economico ottimo Efe da modo a Eda di concentrarsi solo sul lavoro, cercando di superare la delusione amorosa causata dalla rottura con Serkan. Inevitabilmente il rapporto tra la ragazza e il suo nuovo capo si farà ben presto confidenziale e complice.

La cosa non piacerà molto a Serkan, che non mancherà di fare il possibile per mettere il rivale in cattiva luce sotto il piano lavorativo. Incapaci di mettersi d’accordo sul nuovo progetto finiranno addirittura per presentare due proposte diverse, anche se chiaramente sarà una sola a vincere.

Ma dopo la rottura tra l’imprenditore e Eda, non sarà solo Efe a farsi strada tra loro.

Spoiler sulla soap opera turca: le speranze di Selin

Se la fine della love story tra Eda e Serkan spingerà Efe a pensare di avere qualche chance con la ragazza, anche la ritrovata libertà sentimentale di Serkan non passerà inosservata. A cercare di prendere il posto di Eda sarà Selin, che farà di tutto per riconquistare il cuore dell’ex.

