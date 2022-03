Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che Eda, a causa di un incidente, mette in pericolo la gravidanza. Ma vediamo insieme cosa accade.

Anticipazioni puntate turche Love is in the air: paura per Eda

Le anticipazioni turche Love is in the Air ci svelano che una nuova nube arriva a offuscare la ritrovata gioia di Eda e Serkan. I due, dopo essersi ritrovati e sposati, si sono concessi un viaggio di nozze lampo, in parte rovinato dalla notizia che Art Life è vicina al fallimento.

La nuova gravidanza di Eda ha di nuovo portato il sole nella loro vita. Eda e Serkan si preparano a diventare genitori bis, accanto alla piccola Kiraz che è davvero al settimo cielo e attende con trepidazione l’arrivo di quel fratellino a lungo desiderato. Il Bolat si è rivelato un marito a volte anche troppo apprensivo, impedendo a Eda di fare anche il più piccolo sforzo.

Ma la Yildiz non può rinunciare a organizzare per l’uomo che ama una festa a sorpresa in occasione del suo compleanno e, aiutata da Melo e Ayfer, riesce a preparare per Serkan una serata piacevole, a fianco alle persone che sono davvero importanti nella sua vita.

Spoiler sulla soap opera turca: il palloncino di Kiraz

La festa a sorpresa è un successo. Il Bolat è sereno e felice di avere accanto i suoi amici più cari. Durante i festeggiamenti la piccola Kiraz corre dalla madre per chiederle aiuto: un palloncino è rimasto impigliato tra i rami di un albero. La paesaggista non vuole disturbare il marito, che dopo tanto tempo appare finalmente sereno.

Per questo non esita ad arrampicarsi lei sull’albero, ma calcola male le distanze e perde l’equilibrio. Per fortuna Serkan si accorge in tempo dell’imprudenza della moglie e le evita una rovinosa caduta. Eda però inizia ad avvertire dei dolori all’addome. Il timore che il bambino in grembo possa aver risentito dell’accaduto il Bolat porta la moglie all’ospedale.

Qui i due scoprono che fortunatamente la gravidanza non è in pericolo. Dopo tanta paura, e furioso perché la moglie si è mostrata imprudente, il Bolat chiede a Eda di evitare di esporsi ai pericoli fino al momento del parto. Alla paesaggista, dopo quanto accaduto, non rimane che accettare.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Love is in the Air per il momento terminano qui.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.