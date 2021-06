Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 5 al 11 giugno 2021 ci svelano che Eda riesce a risolvere un problema per l’Art Life. Solo grazie a una brillante idea della giovane infatti il progetto dell’albergo che sta curando va a buon fine.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 5 al 11 giugno 2021

L‘Art Life è in difficoltà perché sembra non riuscire a trovare il modo per permettere all’albergo di fregiarsi della denominazione di hotel ecologico. Eda ha allora un’intuizione semplice e geniale: circondare la struttura di alberi e piante. Il tempo però stringe e tutto deve essere fatto prima della presentazione del signor Fikret, prevista per la sera successiva. Tutti si mettono al lavoro. Mentre sono indaffarati arriva Serkan, che coglie l’occasione per annunciare che il giorno dopo si terrà la festa di fidanzamento tra lui ed Eda.

La festa però non va come previsto. Eda viene ripetutamente umiliata sia da Aydan che da molti altri invitati a causa della sua modesta estrazione socio-culturale. Anche l’apparente indifferenza di Serkan alle umiliazioni rivolte alla giovane finisce per darle la convinzione di essersi legata a un robot senza sentimenti. Quando i due rimangono soli a contemplare il cielo stellato però Serkan si rivela molto più dolce di quanto lei si aspettasse.

Spoiler turchi Love is in the Air: conflitti tra Aydan ed Eda

La madre di Serkan sembra proprio non riuscire ad accettare il fatto che il figlio stia pensando di condividere la propria vita con una ragazza di bassa estrazione sociale e, quando viene a sapere che Eda ha portato via alcuni scatoloni da casa del figlio, pensa subito che intenda trasferirsi a vivere lì.

La convinzione di Aydan sembra trovare ancora più credibilità quando Selin le dice di aver saputo da Eda che lei e Serkan intendono andare a vivere insieme. In realtà la ragazza ha deciso di farglielo credere in un momento di rabbia, ma il fatto che Selin racconti quanto ha appena scoperto a Aidan e a Piril da vita a una serie di equivoci.

Siete curiosi di sapere cosa accadrà? L’appuntamento, cari amici lettori, è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 in replica streaming.