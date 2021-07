Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 24 al 30 luglio 2021 ci svelano che un mistero in casa Yildiz viene finalmente svelato. Melo non tarda infatti a capire che il ragazzo segreto con cui chatta Fifi non è altro che Erdem. A quel punto fa di tutto per non farlo scoprire alle altre. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021

Allo studio di Art Life Piril chiede spiegazioni riguardo l’assenza di Engin e viene a sapere che il ragazzo è partito per il Qatar.

Serkan scopre che il responsabile della morte dei genitori di Eda è in realtà suo padre. Sebbene indirettamente la holding di Alptekin ha causato l’incidente in cui la coppia perse la vita. Eda era solo una bambina quando la costruzione di un lotto di cottage venne data in subappalto. Il ragazzo vorrebbe rivelare a Eda ciò che ha saputo ma non trova il coraggio.

Combattuto tra il desiderio di rivelarle quanto ha scoperto e la paura di perdere la donna che ama, Serkan finisce per assumere un atteggiamento che desta sospetti in Eda. La ragazza sente che lui le nasconde qualcosa, ma non immagina neppure lontanamente di cosa si tratti.

Engin porta Piril a giocare a bowling con gli amici dei tempi dell’università. La ragazza si diverte un mondo.

Spoiler turchi Love is in the Air: il nuovo socio della holding

Efe Akman è il nuovo socio della holding e per conoscere meglio tutti i collaboratori organizza un brunch. L’uomo si mostra davvero interessato al progetto dell’Hotel green dell’Art Life e propone a Serkan di lavorare al fianco di Eda nella progettazione della parte paesaggistica. Il giovane però rifiuta la collaborazione.

Quanto ha appena scoperto lo mette in una posizione difficile e, forse per la prima volta in vita sua, sembra incapace di prendere una decisione. Rivelerà a Eda tutta la verità sull’incidente avvenuto anni prima, che ha cambiato radicalmente la vita della giovane? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui.