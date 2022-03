Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 2 al 5 aprile 2022 ci svelano che stiamo per assistere a uno dei momenti più emozionanti della serie che ha appassionato migliaia di fans anche in Italia. Siamo giunti alle battute finali, ma prima di scrivere la parola fine Love is in the Air promette ancora qualche colpo di scena. Vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 5 aprile 2022

Eda e Serkan si preparano ai cambiamenti che stanno per avvenire nella loro famiglia. Manca infatti poco alla nascita del bambino, che hanno già deciso di chiamare Alpa. Se Kiraz è entusiasta all’idea del fratellino che sta per arrivare, il Bolat si mostra particolarmente apprensivo. Le eccessive attenzioni di Serkan hanno finito spesso per causare le reazioni di Eda, che da parte sua ha rischiato un po’ troppo quando ha deciso di arrampicarsi sull’albero per recuperare il palloncino di Kiraz.

Spoiler turchi sulla soap opera: vacanza in montagna

Eda e Serkan decidono di trascorrere qualche giorno nella loro casa in montagna. L’aria fresca non può fare che bene alla futura mamma e al Bolat, che negli ultimi tempi è apparso particolarmente teso. Lungo il tragitto in auto però i due trovano una sorpresa ad attenderli. A Eda si rompono le acque, proprio nel momento in cui la loro macchina decide di abbandonarli. Il motore sembra non volerne sapere di ripartire e il Bolat è sul punto di farsi prendere dal panico.

Anticipazioni settimanali Love is in the Air: Eda e Serkan bloccati per strada

Dopo i primi momenti di panico Serkan riesce a far ripartire l’auto, ma in quel momento Eda è colta dalle doglie. Appare subito evidente che la coppia non può rimettersi in viaggio e la sola cosa che possono fare è far nascere il piccolo Alpa lì, dove si trovano.

Le cose non sembrano andare proprio come i due avevano programmato, ma il lieto fine è comunque garantito. Alpa viene alla luce sotto a un albero. Ecco, a questo punto la soap che ci ha tenuto compagnia per molti mesi può davvero scrivere la parola fine. Love is in the Air saluta i telespettatori con la puntata di martedì 5 aprile.

A partire da mercoledì 6 aprile i fans della soap troveranno ad attenderli un’altra bellissima storia d’amore: Brave and Beautiful riprende infatti la programmazione interrotta a settembre 2021 per regalarci (ne siamo sicuri) un altro lieto fine.

Se vi siete persi qualche puntata Love is in the Air e volete rivederla in replica streaming, potrete trovarla a questo link.