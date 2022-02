Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 19 al 25 febbraio 2022 ci svelano che finalmente Eda e Serkan potranno godersi la tanto sospirata luna di miele. Ma qualcosa turba la loro felicità. Vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022

La festa di matrimonio di Eda e Serkan si rivela un momento magico per Kerem, che scopre finalmente che Pina non è fidanzata, e quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era in realtà rivolto al fratello gemello.

Se Kerem sembra riacquistare fiducia per il suo futuro sentimentale, lo stesso non si può dire per Melek e Burak. Dopo quel bacio ricevuto dalla giovane e la spiegazione di Burak, che si affretta a definire quel gesto un errore dovuto agli effetti dell’alcool, Melo realizza che il suo amore non è ricambiato. Peccato che lui pensi la stessa cosa…. Questo li porta a decidere di lasciar perdere.

Piril fa di tutto per nascondere ai novelli sposi il problema relativo al progetto in Qatar. La sua intenzione è quella di parlarne con Serkan quando tornerà dalla luna di miele. Eda, nel frattempo, per non far arrabbiare l’architetto rinuncia al progetto del porto. I due sposini provano a godersi la loro luna di miele, ma Piril non riesce a nascondere all’amica i problemi legati al progetto. Le carte di credito di Serkan sono bloccate e la moglie di Engin conta sulla complicità di Eda per tenere il Bolat all’oscuro, e avere così il tempo per risolvere la questione.

Spoiler turchi sulla soap opera: lo strano comportamento di Eda

La Yildiz pensa di arginare l’ostacolo impedendo al marito di fare spese, e insiste perché anticipino il loro rientro a Istanbul. Serkan stenta a comprendere perché Eda all’improvviso si comporti così stranamente. Inevitabilmente questo atteggiamento crea tensione tra i due. A fare chiarezza ci pensa Ayfer, che ignara del segreto che nascondono Piril ed Eda arriva e rovina tutto. Troppo tardi la zia di Eda scopre quali sono le vere intenzioni dell’amica e il disastro economico che ha investito l’inconsapevole Serkan.

Alle due donne non rimane che tentare di scacciare il malocchio, e per farlo ricorrono a un antico rimedio della nonna di Seyfi.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda fa di tutto per salvare la società

La Yildiz sembra davvero disposta a fare di tutto per salvare la società, anche mandare il marito da solo con Deniz sull’isola dove verranno svolti i lavori. Alla fine però non riesce a tenere a freno la sua gelosia e decide di accompagnarlo….

Intanto Piril cerca di portare a buon fine il progetto in Qatar, preoccupata per il futuro di Art Life. Ma le sue buone intenzioni non danno i risultati sperati.

Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.