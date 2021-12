Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 18 al 24 dicembre 2021 ci svelano che ben presto la passione tra Eda e Serkan tornerà a occupare la scena. La giovane deve fare i conti con il desiderio di cedere all’amore di quell’uomo che sembra così cambiato. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 dicembre 2021

Serkan non aveva alcun diritto per fare a Eda una scenata di gelosia dopo averla sentita scambiarsi parole affettuose al telefono con un misterioso interlocutore. Certo, il Bolat non poteva certo immaginare che dall’altra parte del filo non vi fosse uno spasimante ma… la piccola Kiraz.

E non avrebbe mai immaginato neppure che, recandosi a casa di Eda poco dopo per chiederle scusa del suo comportamento, avrebbe trovato la prova tangibile che lei non lo aveva mai dimenticato. Il plettro della sua chitarra, caduto accidentalmente, sembra svelare al Bolat una verità che forse in cuor suo sperava ma che mai avrebbe potuto credere possibile: Eda lo ama ancora!

Subito dopo Serkan ha un battibecco con la piccola Kiraz, e in quell’occasione l’uomo nota alcune caratteristiche della bimba che gli appaiono molto familiari. Chi è in realtà Kiraz? Possibile che … Anche Seyfi e Aydan sembrano iniziare ad avere sospetti sul fatto che la bambina possa essere la figlia di Eda e Serkan e non di Melek e Burak.

Spoiler turchi sulla soap opera: l’amore ha il sopravvento

La forza immensa dell’amore finisce per avere ancora una volta il sopravvento: Eda e Serkan si scambiano un lungo bacio appassionato. Subito dopo però la Yildiz sembra tornare con i piedi per terra e chiarisce che da quel momento sarà lei a prendere le decisioni. Eda non intende tornare con lui, visto che il suo unico amore è adesso il suo lavoro.

Al tempo stesso però la giovane non riesce a capacitarsi del cambiamento di Serkan, che sembra dare molta più importanza a lei che alla sua professione. Questo improvviso cambiamento la spinge a intravedere l’ipotesi di poter rivelare al Bolat la verità su Kiraz. Ma la possibilità di passare più tempo con lui e capire se è pronto per questa notizia sfuma a causa di un imprevisto nel progetto in Qatar, che finisce per cancellare la giornata libera di Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: i sospetti di Aydan

Si può nascondere la verità a Aydan? Fin dal primo momento in cui ha incontrato Kiraz, Aydan ha provato la sensazione di avere davanti a se sua nipote. Per questo quando la donna giunge a Sile chiede a Pina di frugare nella borsa di Eda per dare un’occhiata al documento di identità di Kiraz.

Pina viene sorpresa da Kerem ed è costretta a mentire dicendogli di essere andata lì solo per vederlo. Ma nel frattempo è riuscita a scattare una foto al documento. La data di nascita è sufficiente a Aydan per capire che Kiraz è in realtà sua nipote.

A quel punto Engin chiede aiuto a Erdem e i due elaborano un piano per dimostrare che Kiraz è la figlia di Eda e Serkan. Il segreto ha ormai le ore contate? Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.