Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 15 al 21 gennaio 2022 ci svelano che vi saranno importanti cambiamenti nella vita di Eda. La giovane Yildiz infatti decide di licenziarsi, dopo che Deniz ha licenziato Kerem. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 gennaio 2022

Eda si trova a vivere un periodo particolare della sua vita. Oltre a convivere sotto lo stesso tetto con Serkan, dopo che la decisione della giudice ha stabilito che i due devono passare del tempo insieme per il bene della bambina, decide anche di licenziarsi. Tutto inizia quando Deniz, offesa da Kerem, decide di mandarlo via dall’azienda.

Eda si licenzia a sua volta e propone al Bursin di presentare il suo lavoro a Nese e Hakan. Kerem va nel panico ma poi, con l’aiuto di Pina riesce a portare a termine il suo compito con successo: Nese decide di sponsorizzare i Giardini di Eda, e quindi l’hotel di Deniz, che inizia a pentirsi di aver rinunciato alla collaborazione di Eda e Kerem….

Spoiler turchi sulla soap opera: quarantena d’amore per Eda e Serkan?

Se in campo professionale la Yildiz sembra registrare continui successi, dopo essersi licenziata da Deniz ma avere ottenuto comunque la garanzia che Nese sponsorizzerà i Giardini di Eda, in campo sentimentale la situazione appare decisamente confusa.

La decisione della giudice ha praticamente “costretto” la giovane e Serkan a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo aver espresso il desiderio che il Bolat se ne vada al più presto però, Eda confessa a Melo che in realtà vorrebbe ricoprirlo di baci. Si tratta di una costrizione o piuttosto dovremo definirla una “quarantena d’amore“?

Di sicuro i sentimenti che i due giovani provano uno per l’altra non sono affatto cambiati, tant’è che un bacio scambiato tra loro finisce per far piombare nello sconforto Burak, che si ubriaca. Sotto gli effetti dell’alcool, il cugino di Deniz vede avvicinarsi Melek e la bacia. La giovane vorrebbe ricambiare, ma lui finisce per addormentarsi tra le sue braccia. Ancora una volta Melo vede sfumare la possibilità di confessare a Burak i suoi sentimenti….

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan e Ayfer si contendono Kiraz

Aydan e Ayfer sembrano fare a gara nel contendersi Kiraz e viziare la bambina, provocando il disappunto di Eda e Serkan. Anche riguardo la scuola che la bimba dovrà frequentare sembrano non essere affatto d’accordo.

Il Bolat e la Yildiz finiscono per innervosirsi di queste continue interferenze, anche perché tutto sembra indicare che saranno loro a decidere per la bambina. Eda non ha fatto mistero di amare ancora Serkan parlando con Melo e lui, da parte sua, appare felicissimo per una scommessa vinta che gli permetterà di trascorrere ancora due settimane a casa di Eda, con lei e la piccola Kiraz.

Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.