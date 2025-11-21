I tempi cambiano, gli smartphone ormai sono un tutt’uno con noi e le nostre relazioni che passano sempre più attraverso chat, app e notifiche. Eppure, come recita la premessa della nuova edizione, “l’amore inciampa sempre negli stessi bug”. È proprio da questa idea che riparte “Love Bugs”, la sit-com che nei primi anni 2000 ha conquistato milioni di telespettatori e che ora torna in una veste completamente rinnovata, in prima visione assoluta su TV8 dal 24 novembre, dal lunedì al venerdì alle 19.30 (alle 20.30 su Sky Serie e in streaming su NOW e on demand su Sky).

Love Bugs con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: una nuova coppia per i nuovi tempi

A guidare questa versione aggiornata di “Love Bugs” ci sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, protagonisti di una coppia inedita e irresistibile.

Brenda, amatissima comica e attrice, interpreta una fidanzata passionale, brillante e imprevedibile, ma anche polemica e ossessiva: un mix esplosivo che rende ogni situazione un potenziale sketch. Michele, attore versatile conosciuto per ruoli nelle fiction di successo, è invece il compagno perfetto: romantico, simpatico, profondamente napoletano, legatissimo alle sue tradizioni, alla famiglia e al Napoli.

Insieme formano una coppia affiatata, dinamica e dalla comicità immediata, capace di trasformare la routine quotidiana in un flusso continuo di ironia, confronto… e buon sesso.

Una sit-com costruita come uno specchio delle coppie di oggi

Intorno ai due protagonisti ruota un piccolo universo di personaggi, tra amici del calcetto, amiche onnipresenti nelle chat, suocere e cognate invadenti, manager troppo seducenti, vicini rumorosi, colleghi e perfino un maestro di salsa cubano.

La struttura narrativa resta della sit-com quella iconica: sketch brevi, ritmo serrato, battute fulminanti, che siamo certi diventeranno di uso comune già dalla prima puntata. Ma l’ambientazione sentimentale è completamente attuale: smartphone sempre presenti, social da monitorare, serie da guardare insieme… o di nascosto. Situazioni apparentemente leggere che fotografano con ironia i nuovi modi di vivere l’amore in una società sempre più iperconnessa come quella attuale.

I bug dell’amore restano sempre gli stessi, anche dopo 20 anni

Per quanto cambi il contesto, i “bug” delle relazioni restano universali anche a distanza di 20 anni: gelosie, malintesi, ex ingombranti, suocere complicate, manie, piccoli grandi conflitti nati dalle differenze caratteriali. “Love Bugs” racconta tutto questo con grazia, leggerezza e ironia senza far mancare un occhio affettuoso verso le fragilità umane che sono più comuni che mai tra le persone. E proprio per questo funziona oggi come vent’anni fa: perché l’amore, anche quando si trasforma con il passare degli anni, continua a essere la materia più tenera, comica e riconoscibile che ci sia.

Un format di successo che ha fatto la storia

“Love Bugs” è una sit-com prodotta da Blu Yazmine, la nuova edizione vanta la supervisione creativa e la regia di Ivan Cotroneo, affiancato da Michele Rho. La sceneggiatura è firmata da Massimo Chiellini con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati e Marianna Stefanucci. Il format originale di Love Bugs, creato da Guy A. Lepage e distribuito da Avanti, è un caso unico nella storia della televisione: ben 39 versioni diverse, che lo rendono il format scripted con più adattamenti al mondo.