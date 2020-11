Love and Anarchy su Netflix: trama e cast della serie Tv

Seconda produzione svedese dopo Quicksand, Love and Anarchy arriva sulla piattaforma Netflix con una nuova bizzarra quanto emozionante storia. I protagonisti sono una consulente sposata e un giovane informatico coinvolti in un pericoloso gioco seduttivo che metterà in discussione le norme sociali, e alla fine li costringerà a rivalutare le loro scelte di vita. La serie Tv è stata creata dagli stessi produttori di Quicksand e da Lisa Langseth, quest’ultima anche in qualità di capo sceneggiatrice insieme ad Alex Haridi. La prima stagione di Love and Anarchy è disponibile su Netflix dal 4 novembre con tutti gli episodi (in totale sono otto) della prima stagione.

Love and Anarchy su Netflix: la trama della serie Tv

Sofie lavora come consulente; è una donna ambiziosa ma conduce una vita tranquilla: è sposata ed è madre di due figli. Quando riceve il compito di ristrutturare una vecchia casa editrice, la sua vita estremamente ordinata inizia a cadere a pezzi. L’incontro con il giovane esperto di informatica Max comincia a creare scompiglio nella sua vita. Sofie inizia con lui un inaspettato quanto audace flirt che perdura nel tempo. Ogni volta che si incontrano, si sfidano a fare cose che contraddicono le norme sociali stabilite. Ciò che in apparenza nasce come un gioco innocente, si trasforma ben presto in qualcos’altro, un rapporto più serio che rischia di distruggere la vita di entrambi, ma soprattutto quella di Sofie perché suo marito inizia a insospettirsi. Mano a mano che le sfide aumentano, le conseguenze che ne derivano diventano sempre più grandi e incontrollabili. Riuscire a smettere di giocare sarà quasi impossibile.

Love and Anarchy: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Love and Anarchy troviamo Ida Engvoll nel ruolo della protagonista Sofie Rydman; Björn Mosten è Max Järvi, il giovane informatico con cui Sofie inizia a flirtare; Carla Sehn interpreta Caroline Dahl; Reine Brynolfsson è Friedrich Jägerstedt; Gizem Erdogan è Denise Konar; Björn Kjellman è Ronny Johansson; e Ren Hanami interpreta Gertrude.