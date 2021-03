Love Alarm 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Love Alarm 2 torna su Netflix per raccontare un mondo in cui una stroardinaria applicazione può rivelare i sentimenti di una persona. Basato sull’omonimo webtoon Daum di Chon Kye-young, la serie tv segue la vita di un gruppo di liceali di una società fortemente influenzata da un’app mobile che è in grado di notificare se qualcuno nelle loro vicinanze prova dei sentimenti di natura romantica. La seconda stagione è disponibile su Netflix dal 12 marzo.

Love Alarm 2: la trama della seconda stagione

Love Alarm è un’applicazione di successo famosissima in tutto il mondo. Il motivo dietro la sua popolarità è semplice: essa infatti ha la capacità di segnalare se nel raggio di dieci metri vi è una persona che prova dei sentimenti per chi ha scaricato l’app. La storia segue in particolare un triangolo amoroso: Hwang Sun-oh, ragazzo ricco e popolare, si innamora di Jo-jo; entrambi hanno scaricato Love Alarm, ma hanno paura di che i loro sentimenti siano stati condizionati dall’app, perciò tentano di vivere la relazione alla giornata. Anche Lee Hee-young, migliore amico di Sun-oh, è innamorato di Jo-jo.

La seconda stagione continuerà ad esplorare i sentimenti dei tre protagonisti in relazione all’app. Cosa succede quando Lee Hee-young confessa a Sun-oh ciò che prova?

Love Alarm 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Kim So-hyun nel ruolo della protagonista Kim Jo-jo, una studentessa liceale bella e studiosa che riesce a mascherare molto bene la dolorosa storia della sua famiglia grazie al suo carattere allegro; Song Kang è Hwang Sun-oh, uno studente modello cresciuto come figlio unico di una famiglia ricca ma indifferente con molti problemi, è innamorato di Kim Jo-jo; Jung Ga-ram è Lee Hee-young, uno studente di liceo a cui piace Jo-jo ed è amico d’infanzia di Sun-Oh. È l’unico figlio di una collaboratrice domestica che lavora a casa di Sun-oh; Shin Seung-ho è Il-sik, la cugina egoista di Jo-jo, è una ragazza popolare a scuola; Go Min-si è Park Gool-mi; Song Seon-mi è Jeong Mi-mi; Lee Jae-eung nel ruolo di Cheon Duk-gu, sviluppatore dell’applicazione Love Alarm; e Song Geon-hee interpreta Marx.