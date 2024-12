Reduce dall’addio a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato registra uno sfogo in lacrime, al Grande Fratello. In un crollo emotivo, avuto in confidenza con alcune coinquiline nella Casa, il modello svela la paura nutrita in amore, che é alla base della scelta di chiudere la sua lovestory con l’ex Amici.

Grande fratello, Lorenzo Spolverato vive una crisi d’amore

Le ore dalle vibes di grande festa natalizie, alla Vigilia di Natale, vedono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta vivere momenti di tensione, tra le dichiarazioni più intime ad oggi registrate nel gioco. In particolare a catalizzare l’attenzione generale dei telespettatori di Grande fratello, tra i momenti della TV più virali nel web, sono le immagini di uno sfogo che Lorenzo registra in confidenza con Chiara Cainelli e Eva Grimaldi.

Alla base della dichiarazione, vi é il motivo che lo spinge ad allontanarsi dalla coinquilina, con cui ha avviato una lovestory nella Casa più spiata in Italia. Il gieffino ammette la tendenza a porre un freno ai suoi sentimenti verso una donna, quando si sente innamorato. Il che é il risultato di una situazione che lo ha visto capitolare facendogli perdere ogni certezza, in passato. Tanto da vivere la paura di perdere ogni consapevolezza di sé, in un rapporto di coppia con al fianco una personalità che sia il centro preminente della sua vita: “Cerco persone con una personalità forte che mi tengano testa – premette. Ma poi mi sento schiacciato da loro. Non è colpa di queste persone. Il problema è che riaffiorano in me cose che non ho ancora risolto e ho dentro”.

La confidenza prosegue con parole via via più intimiste, che spiegano cosa spinga il giovane ai tira e molla in amore, fino alla rottura voluta da lui. Come nel caso della storia con Shaila Gatta. “Di solito non ci penso e quindi mi butto nella relazione. Ma mi accorgo di perdere persone preziose –fa sapere il modello-. Tutto questo fa ormai parte della mia vita, per 28 anni è una cosa che non ho mai risolto“.

Il dietrofront in amore, con la scelta dell’addio a Shaila Gatta dopo la dichiarazione di interesse di lui alla ballerina, può dirsi il meccanismo che scatta in lui ogni volta che una spiccata personalità al femminile riesca a farlo sentire innamorato. “Questo atteggiamento arriva automatico. Mi isolo, sto male e soffro, ma è come se accettassi quella sofferenza –spiega-. Torno ad essere me stesso solo quando mi libero di quella persona. Ma fino a quel momento l’atteggiamento è sempre lo stesso”.

Il monito per il “ritorno di fiamma”

Chiara ed Eva provano, con la loro vicinanza, a consolare Lorenzo, ma invano. Il modello vive una crisi dell’io al Grande Fratello. E a scatenare il suo pianto sono le parole dell’attrice per Lorenzo: “L’orgoglio non serve, vai da lei – è il monito della new entry nella Casa, che vorrebbe spingere Lorenzo a riavvicinarsi a Shaila Gatta. Con l’orgoglio non vai da nessuna parte. Vai dove ti porta il cuore”. Il consiglio di Eva Grimaldi conclude: “Butta fuori, non lasciare le cose chiuse dentro di te”. Il gieffino soffre, intanto, proprio per la rottura con Shaila: “Non vado perché fa male, ma mi manca”.

Il malcontento di Shaila Gatta

Nel frattempo, a soffrire le pene d’amore, nelle festività del Santo Natale, c’é Anche Shaila Gatta che registra uno sfogo intimista nella Casa, con Chiara e Mariavittoria Minghetti. Il motivo delle dichiarazioni é rappresentato dalle distanze prese da Lorenzo. “Ho seri problemi con gli uomini, attiro i casi umani – lamenta la ballerina, alludendo soprattutto agli auguri di buon Natale mancati da parte dell’ex. Mandatemi a Lourdes, ho dei gravi problemi. Voglio andare in una clinica a farmi curare. Se lui sa di avere questo problema, non mi doveva fare innamorare”.

La Vigilia di Natale ha, così, il sapore amaro di un amore finito, anche per l’ex allieva di Amici: “Nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto-conclude-. Poi fa le sceneggiate. E vuole passare lui per vittima”.