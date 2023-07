Nuovo impegno per Lorena Bianchetti. La conduttrice di A sua immagine sarà al timone di un nuovo programma nel weekend di Raidue. Non è ancora stato svelato il titolo del nuovo dating show, che però sarà sicuramente prodotto da Casta Diva Group e dovrebbe andare in onda a partire da settembre. Una nuova interessante avventura per la Bianchetti per la prima volta alla guida di un dating show.

Lorena Bianchetti, intervista

Noi di Superguida TV abbiamo intervistato in esclusiva la conduttrice a cui abbiamo chiesto qualcosa in più sul programma che sulla carta sembra assomigliare moltissimo a Uomini e Donne.

Ai nostri microfoni, Lorena Bianchetti ha però spiegato che i due format non si somigliano affatto: “E’ un programma completamente diverso. Ho letto che in molti hanno paragonato i due programmi e da un lato questo mi ha entusiasmato. Nel programma ci sarà un linguaggio completamente nuovo con obiettivi completamente diversi”.

I casting del programma sono per il momento aperti. Si cercano coppie di genitori alla ricerca dell’anima gemella per i propri figli. A tal proposito Lorena Bianchetti ha precisato: “La parte sentimentale è stata solo uno spunto. Per i genitori e i figli sarà un modo per conoscersi meglio. Stiamo ancora definendo il programma anche se è questione di giorni. Il progetto è molto carino e stimolante perché unisce l’intrattenimento ai contenuti”.

Della struttura del nuovo programma ancora non si hanno notizie certe come dichiarato da Lorena Bianchetti ai nostri microfoni. Per il momento il format andrà in onda nel weekend e pertanto non si scontrerà con Uomini e Donne. Nell’ipotesi però in cui dovesse riscuotere particolare successo, l’azienda potrebbe decidere di piazzarlo in una nuova fascia oraria, magari la stessa in cui va in onda Uomini e Donne.