Lorella Cuccarini è stata ospite del programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio durante la puntata andata in onda ieri sera domenica 23 marzo 2025 trasmessa sul canale NOVE. La conduttrice, oggi tornata ad essere volto di Canale 5 grazie al suo ruolo di insegnante nel programma televisivo Amici, giunto in questi giorni alla fase del Serale che decreterà la vincitrice o il vincitore della 24esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante l’intervista nel salotto di Fabio Fazio ha parlato del suo rapporto con la padrona di casa del talent show, definendola una donna “Sempre presente per tutti in grado di capire subito se qualcosa non va”. Scopriamo insieme cos’altro ha detto la Lorella nazionale su Maria De Filippi nella puntata di ieri sera.

Lorella Cuccarini su Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa

“lo ho una stima per Maria. Le voglio proprio bene e la stimo come donna e come professionista”. – Sono queste alcune delle parole pronunciate da Lorella Cuccarini nei confronti di Maria De Filippi durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa in onda sul NOVE.

“Maria De Filippi è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via”

L’insegnante di Amici nel parlare della De Filippi e del rapporto di amicizia, oltre che del legame professionale che le vede coinvolte, ha poi aggiunto:

“Tu Fabio la conosci, è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti diversi, c’è per tutti. E poi è una donna che riesce a guardarti negli occhi e a sentire se c’è qualcosa che non va. Se hai bisogno di un sostegno. Ti chiama quando meno te lo aspetti. Oppure mi dice ‘volevi dire una cosa Lorella?’ e io ‘effettivamente hai ragione’. Ogni tanto ti butta lì delle cose e ti dice ‘dammi retta’. Ha sempre ragione lei, non sbaglia mai, è così“.

Parole, quelle pronunciate da Lorella Cuccarini, che confermano anche l’essere stacanovista e il dedicarsi 100% al lavoro della De Filippi. Del resto è noto che Maria ha sempre dedicato gran parte del suo tempo ai suoi progetti televisivi senza però mai trascurare gli affetti privati.

Video – Lorella Cuccarini a Che Tempo che Fa