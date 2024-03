Loredana Bertè, come sta? Il messaggio ai fans dopo il ricovero

Come sta Loredana Bertè? La cantante, che ha conquistato tutti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Pazza‘, si è dovuta prendere un momento di pausa per problemi di salute. Vediamo insieme cosa è successo e cosa ha scritto sui social.

Loredana Bertè, cancellate alcune date del tour: le sue parole

L’11 marzo 2024, a seguito di un malore, Loredana Bertè è stata ricoverata presso una clinica privata di Roma. La cantante che doveva esibirsi nella capitale in una tappa del suo tour, ha dovuto cancellare la data a causa di problemi acuti all’intestino. Come si legge in un comunicato stampa diffuso qualche giorno fa dallo staff, la Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno all’intestino. Ora è la stessa Loredana Bertè a tranquillizzare i fan e a spiegare, dai suoi profili social, cosa è successo e come sta:

“Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti“.

Due le date che non sono state cancellate ma solo posticipate: rinviata infatti è anche la tappa del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese dato che saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Al momento invece è confermata la data di Torino del 19 marzo.

La cantante ci sarà a The Voice Senior

Loredana Bertè sarà invece presente venerdì sera 15 marzo in una nuova puntata di The Voice Senior. Il programma che va in onda in prima serata su Rai1 ed è condotto da Antonella Clerici, è registrato:

“Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana“.