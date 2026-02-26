Quali sono stati i look più apprezzati della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda mercoledì 25 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i co-conduttori (Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo) sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, i look della seconda serata di mercoledì: da Lauro alla Pausini

Signori e signorine; madame e messier; lady and gentlemen: Achille Lauro. È lui, con la sua eleganza, il protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Le tutine sono ormai un ricordo, Lauro sale sul palco con un outfit bianco e collana gioiello realizzata in diamanti e rubino, poi con un completo nero e ancora con uno bianco scollato in petto.

La sua esibizione di ‘Perdutamente‘ è uno dei momenti più toccanti della serata e lì sceglie un completo rigorosamente bianco, bianco come la purezza delle giovani vite spezzate nell’incendio di Crans-Montana.

Accanto a lui, Laura Pausini, che anche in questa seconda serata opta per tre cambi d’abito. Prima sceglie un Jumpsuit nero gioiello, poi un outfit con pantaloni sartoriali e giacca vestaglia con ricami dorati. Tutti rigorosamente firmati Giorgio Armani.

La co-conduttrice Pilar Fogliati fa incetta di ‘Cuori‘ per la sua simpatia e indossa un abito dal color sgarciante a sirena, uno nero e uno con giacca di perlina e piume. Lillo va sul sicuro e punta su uno smooking nero.

Gli outfit dei 15 cantanti in gara mercoledì

Anche per questa seconda serata, nessun look emerge per originalità dai 15 cantanti in gara. Patty Pravo opta per un vestito rosso rubino, Elettra Lamborghini ingessata in un abito grigio trasparente che sembra adatto ai festini bilaterali. Levante invece ricorda la versione moderna di Cenerentola.

Stupisce ancora il look di Dargen D’Amico, occhiali da sole (bonus al Fantasanremo) e mantella lunga. E quello di Ditonellapiaga, tra un giubbino rosa confetto e gonna a palloncino nero.