La seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro arriva dal 27 febbraio su Prime Video. Composto da quattro episodi, il comedy show original italiano sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Tra vecchie conferme ma anche alcune novità, vediamo insieme qualche informazione in più su questa seconda stagione.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” la seconda stagione su Prime Video

La seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro arriva il prossimo mese su Prime Video. Anche per questa edizione, a condurre ci sarà Mago Forest, veterano dello show, che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL- chi ride è fuori. In giuria torneranno Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle scorse edizioni, ma non solo. Quest’anno, ad affiancarli, una new entry molto attesa dal pubblico: Lillo Petrolo.

Previste anche alcune guest star di puntata: son confermati Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone, Andrea Pisani. Questi ospiti d’onore, insieme ai giudici, potranno cambiare le sorti di un concorrente. I partecipanti saranno comici professionisti o amatoriali, artisti di ogni genere, come maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri, che si esibiranno davanti ai giudici per provare ad accedere al cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Il vincitore, infatti, entrerà direttamente a far parte del nuovo capitolo del programma d’intrattenimento, insieme ad alcuni volti noti dell’intrattenimento italiano. Tra di loro, ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli. Nella control room, invece, saranno presenti Alessandro Siani e Angelo Pintus nelle vesti di arbitri e conduttori.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre di 240 Paesi e territori nel mondo.