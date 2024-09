Ci sono grosse novità per la conduzione di LOL 5. Fedez e Matano non saranno più al timone del programma comico in onda in streaming su Amazon Prime Video. Chi sono i nuovi conduttori? Ecco i loro nomi.

LOL 5 conduttori: chi arriva dopo Fedez e Matano?

Chi sono i nuovi volti scelti per LOL 5 come conduttori? La quinta edizione del programma comico vedrà, infatti, un cambiamento importante. Dopo ben quattro edizioni in cui è stato sempre presente, non ritroveremo il rapper Fedez nello show. Come mai? La sua assenza a quanto pare era già chiara fin dalla presentazione dei palinsesti. Eppure ad oggi non si conosce un vero e proprio motivo. Assente anche Frank Matano che aveva affiancato Fedez dalla seconda alla quarta stagione.

Al loro posto vi saranno, in veste di conduttori di LOL 5: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Per Pintus si tratta di un ritorno nel programma in quanto, come tutti ricorderanno, ha preso parte alla prima edizione. Per Siani, invece, si tratta di un vero e proprio debutto, sia su Amazon che nel programma.

L’annuncio è giunto poco fa su Instagram. Molto probabilmente li vedremo all’opera ad inizio 2025. Ad oggi, infatti, non si conosce ancora la data di debutto di LOL 5 e nemmeno il cast di comici che dovrà sfidarsi a non ridere.

La gioia dei fan per il ritorno di Pintus

Sotto al post sono comparsi subito numerosi commenti. In molti fan di LOL si sono chiesti come mai Fedez non fosse più presente. Altri, invece, hanno iniziato a gioire per il ritorno di Pintus. Alcune sue battute sono rimaste iconiche. La sua competenza in materia è ritenuta dai più un sinonimo di qualità del programma e sono in diversi che scommettono che vi sarà ancor più da ridere proprio grazie a lui.

A onor del vero occorre sottolineare che Pintus è legato a LOL a doppia mandata essendo stato uno dei protagonisti anche di LOL Talent Show.