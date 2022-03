Chi ha vinto Lol 2? Il vincitore del programma in onda su Amazon Prime Video è Maccio Capatonda. La seconda edizione di “Lol – Chi ride è fuori”, si è conclusa con un duello epico: quello tra il vincitore e Virginia Raffaele, che forse ha rinunciato a vincere all’ultimo momento per godersi una sonora risata.

Lol 2: chi ha vinto? Maccio Capatonda è il vincitore

Ad un certo punto, la puntata entra in un momento di impasse. A smuovere il tutto ci pensa, con la sua entrata in scena, Corrado Guzzanti con la giacca seriosa del poeta ignorante Brunello Robertetti. Virginia Raffaele in quel momento ha probabilmente deciso che era abbastanza, e grazie al gioco di parole di Guzzanti è caduta in una lunga risata: «Quando mi ricapita di esplodere in una risata di amore, di stima, di divertimento e di liberazione?», ha ammesso l’attrice a gara finita.

Maccio Capatonda ha vinto contro Virginia Raffaele

Maccio Capatonda, sembra impassibile dinanzi a scene che farebbero ridere chiunque, non muove nessun muscolo facciale. Capatonda è partito più lento rispetto agli altri comici in gara, ma nelle ultime due puntate ha tirato fuori il meglio di se. Le sue battute arrivano secche e all’improvviso mettendo in difficoltà gli altri concorrenti.

Lol 2: la seconda edizione

L’edizione 2022 di “Lol – Chi ride è fuori” in onda su Amazon Prime Video ha retto sulla bravura di quattro fuoriclasse della comicità: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest. All’annuncio dei nomi dei partecipanti a questa seconda edizione del programma, già si era capito che il quartetto avrebbe dato un qualcosa in più rispetto agli altri comici.

Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele hanno regalato un repertorio straordinario di momenti unici di comicità. L’improvvisazione del Mago Forest è stata impareggiabile. Forest e Guzzanti inoltre, sono stati richiamati in scena per provare a far ridere i due finalisti Virginia Raffaele e Maccio Capatonda.