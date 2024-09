Il meglio della scena culturale nazionale e internazionale è al centro del nuovo programma di Massimo Giletti dal titolo ‘Lo stato delle cose‘. Vediamo insieme quando andrà in onda e i principali argomenti trattati.

Massimo Giletti conduce ‘Lo stato delle cose’: quando in tv

Dopo aver condotto “La Tv fa 70” e “Ustica: una breccia nel muro“, Massimo Giletti sarà alla guida di un programma di Rai Cultura che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo. Il giornalista da La7 torna in Rai, dove riparte con “Lo Stato delle Cose“. Obiettivo è quello di far riflettere il telespettatore che ha quindi la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva. Potrà infatti fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che sono, e non per quello che appaiono.

La prima puntata di ‘Lo Stato delle Cose‘ andrà in onda da lunedì 30 settembre 2024 in prima serata su Rai3 alle ore 21.20. Il programma mostrerà anche i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito pubblico e sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

Durante la puntata non mancheranno i collegamenti in diretta dalle principali piazze italiane e dalle piccole località dove verranno raccontate le storie di chi vive nel nostro Paese. Cantanti, attori, scrittori si confronteranno su diverse tematiche dando il loro punto di vista contrapposto.

Da lunedì 30 settembre, in prima serata, su #Rai3, Massimo Giletti riparte da #lostatodellecose.

I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse. pic.twitter.com/N90XkLQuND — Rai3 (@RaiTre) September 25, 2024

Di cosa parla il programma

Durante la puntata di ‘A casa di Maria Latella‘ su Rai3, Massimo Giletti ha spiegato di cosa parlerà il suo programma. Un programma che va in controtendenza ma è pronto a conquistare il pubblico.

“Ogni avventura deve avere un’asticella più alta, anche se inizi a invecchiare devi porti degli obiettivi ambiziosi. Trovo che ci siano degli spazi interessanti per raccontare questo Paese attraverso i nomi più importanti della cultura italiana. Anche la ‘qultura’ con la q. A me piace chi va in controtendenza, come i salmoni“.