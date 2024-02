Lo chiamavano Jeeg Robot è un bel film, originale e ben diretto, che consiste, in sostanza, in una rivisitazione in chiave squisitamente italiana del mondo dei supereroi. Firmato da Gabriele Mainetti nel 2015, si avvale di un buon cast e racconta una storia a metà strada tra il fantasy e la commedia che, di certo, sa come colpire lo spettatore. La pellicola va in onda nella prima serata di Venerdì 16 Febbraio su Rai Due. Tutte le curiosità più interessanti sul suo conto le trovate di seguito.

Lo chiamavano Jeeg Robot: la trama in breve e il cast

Enzo è un ladruncolo romano che un giorno, per caso, entrando involontariamente in contatto con materiale radioattivo, acquisisce poteri speciali. Ovviamente, come prevedibile, decide di usarli per fare il salto di qualità nella sua carriera di delinquente. Tutto cambia però, quando conosce la bella Alessia, la quale crede di trovarsi di fronte ad un eroe della serie “Jeeg Robot”…

Oltre al protagonista Claudio Santamaria, fanno parte del cast, fra gli altri, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli, Francesco Formichetti, Salvatore Esposito, Antonia Truppo e Stefano Ambrogi.

Le principali curiosità sul film

Non potete perdere le seguenti curiosità su Lo chiamavano Jeeg Robot: