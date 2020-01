A Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti del 26 gennaio 2020, per la seconda puntata del programma di Canale 5, vi sarà Luigi Mario Favoloso. Ad un mese dalla scomparsa, o dal suo allontanamento volontario, Favoloso sarà nello studio di Barbara d’Urso per rispondere a tutti i suoi detrattori. Cosa accadrà? Quali saranno gli altri ospiti? Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti 26 gennaio 2020: da Favoloso a Paola Barale

Come ogni venerdì pomeriggio, in chiusura di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato alcuni degli ospiti dei suoi programmi domenicali. La conduttrice ha detto che a Live Non è la d’Urso arriverà Luigi Mario Favoloso. Quest’ultimo, infatti, consapevole del fatto che proprio nel salotto della d’Urso la sua ex, Nina Moric, lo abbia pesantemente attaccato, affronterà tutti i suoi detrattori e racconterà la sua verità.

Cosa accadrà in studio? Quali persone si presenteranno a fare domande a favoloso? Torneranno per caso Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussolini che, domenica scorso, si sono scontrati con la madre del giovane?

Spazio poi a Paola Barale. Dopo le forti esternazioni fatte in queste ultime settimane, la showgirl e conduttrice dovrà affrontare cinque cattivissime sfere. Non è però ancora dato sapere chi si siederà nelle fatidiche sfere per dar filo da torcere alla Barale.

Busta choc gold a Live Non è la d’Urso: di cosa si tratta?

Altro annuncio? La busta choc gold. Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di una nuova super busta choc che questa volta sarà pure gold.

Quali materiali vi saranno dentro? Nulla è stato svelato. La conduttrice ha solo detto che riguarda il Grande Fratello, ma non ha voluto dire di più.

Sui social stanno cercando tutti di indovinare, ma per ora le ipotesi sono le più svariate. Chi ci andrà più vicino?

Live Non è la d’Urso: la macchina della verità e una confessione choc

Cos’altro succederà in puntata? Domenica sera, dopo la lite e la finta riappacificazione fra Rita Rusic e Valeria Marini, Vittorio Cecchi Gori, conteso dalle due donne, si sottoporrà alla macchina della verità.

Scopriremo dunque la verità sulle sue relazioni amorose e sulla donna che ora gli fa davvero battere il cuore?

Per concludere, anche se Barbara d’Urso ha detto di non aver voluto svelare davvero tutti gli ospiti della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, nel salotto di Live Non è la d’Urso arriverà la cantante Gerardina Trovato.

A qunato pare l’artista ha rilasciato dichiarazioni davvero choc dicendo di vivere con soli ottanta euro al mese e di aver qualcuno che vuole interdirla.