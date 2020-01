A Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti del 19 gennaio 2020, ovvero per la prima puntata del nuovo anno, dopo la lunga pausa natalizia, una puntata in onda nuovamente di domenica e non più di lunedì, vi saranno numerosi vip. Barbara d’Urso si occuperà della squalifica di Salvo Veneziano, della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ma anche di chirurgia estetica. Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti 19 gennaio 2020: da Salvo a Luigi Mario Favoloso

Quali saranno gli ingredienti per la prima puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso? Barbara d’Urso ha invitato numerosi ospiti e darà voce ai maggiori casi di attualità degli ultimi tempi. In primis, ad esempio, vi sarà un vero e proprio processo a Salvo Veneziano. Il concorrente del GF Vip 4, recentemente squalificato, verrà sottoposto ad un vero e proprio giudizio da parte di tutti gli altri ospiti dello studio. Si parlerà di quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia e del comportamento del pizzaiolo che partecipò alla prima edizione.

Spazio poi ad un nuovo dibattito infuocato su Luigi Mario Favoloso. In studio arriveranno la madre del ragazzo e l’ex fidanzata, ovvero Nina Moric. Nel pomeriggio, invece, a Domenica Live, a parlare di Favoloso, sarà il padre del giovane sparito nel nulla il 29 dicembre scorso e fattosi vivo con una telefonata con la redazione di Pomeriggio 5.

Sono queste però le due news della settimana di cui tutti si sono occupati. Da un lato le accuse di sessismo che hanno coinvolto la televisione trasversalmente passando dal GF Vip a Sanremo, dall’altra la scomparsa che, in un primo momento, ha fatto preoccupare mezza Italia.

Live Non è la d’Urso ospiti e temi: da A.O a Alex Belli e Delia Duran

Altri ospiti di Live non è la d’Urso? La conduttrice ha annunciato la presenza, dopo anni di assenza dalla televisione, dell’artista di fama internazionale A.O.

Successivamente approderanno in studio, per scontrarsi contro 5 cattivissime sfere: Alex Belli e la fidanzata Delia Duran.

Si parlerà, infine, anche di chirurgia estetica e chirurgia estrema. In studio tornerà pertanto Rodrigo Alves che è diventato completamente donna. L’ex Ken umano parlerà della sua scelta di cambiare definitivamente sesso.